Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 21 yılda İstanbul'a yaptığımız kamu yatırımlarının toplam tutarı son rakamlar ile 812 milyar lirayı geçiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonun ardından Vaniköy Camii’nin yeniden ibadete açılması sebebiyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “Ayasofya Camii’yi 86 yıllık aranın ardından Ezan-ı Muhammed-i ile buluşturduk. 2002’den bu yana sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik. Son 21 yılda İstanbul’a yaptığımız kamu yatırımlarının toplam tutarı son rakamlar ile 812 milyar lirayı geçiyor. Ancak İstanbul’un birkaç yıldır yerel hizmetler konusunda fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz” ifadelerinde bulundu.

İstanbul’un simge yapılarından Vaniköy Camii, Kasım 2020’de çıkan yangında hasar görmüş ve büyük oranda tahrip olmuştu. Restorasyonu tamamlanan Vaniköy Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile yeniden ibadete açıldı. Törene Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlar da katılım sağladı. Vaniköy Camii’nde Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Camimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Boğaz’ın incileri arasında yer alan, 358 yıllık Vaniköy Camii, maalesef 2 buçuk yıl önce çıkan yangında çok ağır hasar görmüştü. Camimizin ahşap çatısıyla mahfi bölümü tamamen yanmış, Hünkar Kasrı’nın iç mekanları da kullanılamaz hale gelmişti. Bir Üsküdar sakini ve aşığı olarak bizim de yüreğimizi yakan bu yangın sonrasında malum çevreler hemen istismara başladılar. Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını ifade ettiler. Akla, vicdana ve ahlaka sığmayan bir sürü tezvirat yaydılar. Her zaman yaptıkları gibi yalanlarla, çarpıtmalarla, bühtanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar.

Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Ata yadigarı şu nadide eseri, şehre vefa vizyonuyla yeniden ihya etmek için süratle harekete geçtik. İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğümüz, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında bir restorasyon protokolü imzalandı. Geniş bir hazırlık sürecinden sonra Kalyon Vakfı, camimizi aslına uygun olarak tekrar şehrimize kazandırmak amacıyla kolları sıvadı.

Çam keresteleri Dursunbey’den, Meşe keresteleri Yenice’den, mermerleri Marmara Adası’ndan temin edilerek camimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi. Ayrıca camide yer alan Hünkar Kasrı’nın zemin katı, kütüphane olarak vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Titiz bir çalışmayla seçilen yaklaşık bin 600 eser, başta gençlerimiz olmak üzere camimizi ziyaret eden herkesin kullanımına açık olacak. Sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un da sembol mimari eserlerinden olan Vaniköy Camii, yangından yıkılana kadar tam 3 buçuk asır boyunca bu bölgenin adeta kalbi konumundaydı. 18’inci yüzyıldan itibaren padişahların ziyaretgahlarından biri olmuştu. Camimizin artık kütüphanesiyle birlikte kısa sürede İstanbul’umuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum.

Restorasyon sonrası tekrar ibadete açtığımız Vaniköy Camii’nin ilçemize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen, işçisinden mimarına, mühendisine, ustasından sanatçısına kadar herkese teşekkür ediyorum. Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen ve bu görevi en güzel şekilde yerine getiren Kalyon Vakfı’nı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbul’la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızı ilk günden itibaren projeyi sahiplendiği, güçlü bir şekilde desteklediği için ayrıca kutluyorum. Camilerimizin hepsi birer ibadethane olmanın yanı sıra aynı zamanda bu toprakların ebediyen bize ait olduğunu gösteren tapu senetleridir. Camiler bizim kimlik kartımız. Bizi binlerce yıllık şanlı mazimize bağlayan manevi köprülerimizdir. Ecdat yadigarı eserlerimizi korumayı, köklerimizi ve manevi bağlarımızı da muhafaza etmek bakımından gerekli görüyorum. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla aynı zamanda geçmişten bugüne, geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz. Ayağa kaldırdığımız her eserimizle millet varlığımız daha da güçlendirmiş oluyoruz. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbul’la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz.

Yurdun dört bir yanını ilmek ilmek dokurken ruh dünyamızı besleyen iman ocaklarının tütmesine özel önem veriyoruz. Rabbim bu hassasiyetle restore ettiğimiz camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, hutbesinden Kur’an-ı Kerim seslerini eksik etmesin diyorum. Bu vesileyle camimize ismini veren Mehmed Vani Efendi’yi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” dedi.

“Sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik”

Konuşmasının devamında Erdoğan, “Sultan Fatih’in emanet bu şehri tüm ilçeleriyle gönülden seviyoruz. Biz bu güzel şehrin, aşığıyız, hizmetkarıyız. İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmadık. İstanbul’un her metrekaresini eser ve yatırımlarla nakış nakış işleyip samimiyetimizi gösteriyoruz. Tüm İstanbullulara hizmet ederek muhabbetimizin gereğini yerine getiriyoruz. İstanbul’a minnet borcumuzu, bu kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusuna daha fazla ifa etmeye çalışıyoruz. Kendi haline terk edilmiş ecdat yadigarı nice eseri inşa ettik. Ayasofya Camii’yi 86 yıllık aranın ardından Ezan-ı Muhammed-i ile buluşturduk. 2002’den bu yana sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik. Son 21 yılda İstanbul’a yaptığımız kamu yatırımlarının toplam tutarı son rakamlar ile 812 milyar lirayı geçiyor. Ancak İstanbul’un birkaç yıldır yerel hizmetler konusunda fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak İnşallah İstanbul’u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden çıkaracağız” dedi.