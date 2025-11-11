Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 23 yılda 7 buçuk milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 23 yılda 7 buçuk milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık ve bugün ülkemizin yüzde 30’u ormanlarla kaplı hale geldi. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak 3’üncü sıraya çıktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il 922 ilçede, 7’den 70’e birlik olunduğunu belirterek, "Yeşil Vatan Seferberliği’ne katılmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bugün burada sadece bir tören için değil, geleceğimize nefes olmak, vatanımıza can katmak için bir aradayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’müzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toprağı fidanlarla buluşturma gayesiyle ağaç dikme alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ağaçların doğa için önemine önemine değinerek, "Her zaman söylüyorum; biz "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin" buyuran bir inancın mensuplarıyız. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin hepimizin hayatını doğrudan etkilediği bir süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil, nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve Yeşil Kalkınma Devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. Son 23 yılda 7 buçuk milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman varlığının 23,4 milyon hektara çıkarıldığını, bugün Türkiye’nin yüzde 30’unun ormanlarla kaplı hale geldiğini bildirdi. Erdoğan "Birleşmiş Milletler’in yayımladığı rapora göre Türkiye, 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6’ncı sırada yer alıyordu. Aynı rapora göre 2025 yılında dünyada 4’üncü sıraya yükseldik. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak, 3’üncü sıraya çıktık" şeklinde konuştu.

Bu rakamların, milletin gayreti, devletin kararlılığı, Orman Teşkilatının emeğinin en açık göstergesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bu başarıda katkısı olan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. İklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Bu yangınlara karşı Orman Genel Müdürlüğümüz, teşkilatımızın kahraman mensupları, orman yangın gönüllülerimiz ve kalbi Yeşil Vatan için atan kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti. Gökyüzünde İHA’larımız, helikopterlerimiz, uçaklarımız; karada arazözlerimiz, iş makinelerimiz, orman kahramanlarımız, hepsi Yeşil Vatan’ı korumak için gece gündüz demeden çalıştı. Ne yazık ki bu mücadele sırasında, 17’si bu yaz mevsiminde olmak üzere, geçmişten bugüne 160 kahraman orman şehidimizi toprağa verdik. Her birine Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Onların emanetlerine ve mücadelelerine sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

"Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan!" diyerek yeni bir seferberlik başlatıldığını ifade eden Erdoğan, "Orman Bakanım, 1 yıl boyunca hedefi 550 milyon fidan ve tohum olarak açıklamıştı. Orman teşkilatımızın gayreti ve vatandaşlarımızın desteğiyle, inanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 81 il 922 ilçedeki fidan dikim alanlarında vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla, bir günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız" açıklamasını yaptı.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, adına dikilen fidana can suyu verdi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çeşitli ağaçların yaprak ve tohumlarından oluşan ay yıldızlı motifli tablo hediye etti.