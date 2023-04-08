Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal konut projelerimizle Roman vatandaşlarımızı huzurlu, modern ve nezih evlerine kavuşturuyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal konut projelerimiz ile Roman vatandaşlarımızı huzurlu, modern ve nezih evlerine kavuşturuyoruz. 85 milyonun hiçbir ferdinin dayanıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması’na katıldı. İftar programının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanlar için yaptığı çalışmalardan bahsederek “Öncelikle mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi açtık. Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz. Önyargıları değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz. Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ihtiyaç duyduğunuz her konuda sizlerin yanındadır, yanınızda olmayı sürdürecektir. Sosyal konut projelerimiz ile Roman vatandaşlarımızı huzurlu, modern ve nezih evlerine kavuşturuyoruz. Bugüne kadar çeşitli şehirlerimizde 5 bin 133 konutu parkları, bahçeleri, spor alanları ile yapıp Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizin evini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine takdim ettik” diye konuştu.

"85 milyonun hiçbir ferdinin dayanıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir"

Yapılan çalışmalar sırasında muhalefetin eleştirilerine maruz kaldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Her yaptığımız hayırlı işte olduğu gibi bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerine hedef olduk. Aslı astarı olmayan iddialar ile bizi engellemeye çalışılar. Rantsal dönüşüm gibi iftiralar ile projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Deprem felaketi sonrası bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördüm. 85 milyonun hiçbir ferdinin dayanıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir. Her Romana bir yuva hedefi ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Roman vatandaşlarımızın bütün haklarının sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizler çocukluk çağlarımızdan biriz, beraberiz, kader arkadaşıyız. Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük, bu yollarda beraber yürüdük. Türkiye’nin en sancılı dönemlerine beraber şahitlik ettik. İnşa ettiğimiz Türkiye, eşitlikçi bir Türkiye’dir. 14 Mayıs’ta başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Türkiye’yi her alanda hep birlikte bir üst lige taşıyacağız” ifadelerini kullandı.