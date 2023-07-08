Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Vahdettin Köşkü’ndeki ikili görüşmesi bitti. 2,5 saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ilan ettik” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Erdoğan ve Zelenski’nin yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

“Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ilan ettik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Zelenski ve heyetini İstanbul’da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında gerçekleştirmiştik. Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık, yapıyoruz. Savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Gerilimin sıcak çatışmaya döndüğü günden beri de hakkaniyete aykırı bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014’te Kırım’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ilan ettik” dedi.

“Ukrayna NATO’ya üyeliği hak ediyor”

Erdoğan, “Ukrayna’ya olan dayanışmamızı verdiğimiz somut yardımlarla fiiliyatta da sergiledik. Savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en çok çaba harcayan ülke olduk. Geçen sene Mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul’da ev sahipliği yaptık. Geçen sene Temmuz ayında ise BM ile yürüttüğümüz arabuluculuk neticesinde İstanbul’da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi’ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyona yakın tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz’da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. Ukrayna NATO’ya üyeliği hak ediyor” dedi.

“Adil bir barışın kaybedeni olmaz”

Erdoğan, “Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Barış arayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna’nın yeniden ayağa kalkmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna’nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri Kırım Tatar Türklerinin canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerin tahkim edilmesindeki emeklerinden dolayı Zelenski’ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Ukrayna ile dayanışma içerisinde olurken savaşın sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmemizin hayırla vesile olmasını diliyorum. Bu vesilesiyle dünkü talimatlarımız çerçevesinde maaş iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemeyi Meclis’e sunduk” dedi.

“Önümüzdeki ay Putin’in Türkiye’ye ziyareti olacak”

Erdoğan, “Esir mübadelesi konusunda Ukrayna tarafını dinledik. Rusya tarafı ile de görüşüyoruz. Konuyu Putin’le de görüştüm. Önümüzdeki ay Putin’in Türkiye’ye ziyareti olacak. Bu arada olacak telefon görüşmelerinde de bu konuyu ele alacağız. Esir takasları öncelikli gündemimiz arasındadır. Takipçisiyiz. Ümit ediyorum ki kısa zamanda netice alalım” dedi.

“Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteği için minnettarım”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, “Tüm hakların menfaatleri dengeli olmalı. Bizim genel bir bakışımız var. Hiç kimse devletimizin ve haklarımızın menfaatlerine karşı olan şeyleri kabul ettiremez. Karadeniz kriz alanı olmamalıdır. Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteği için minnettarım. Rusya’nın hala kontrol ettiği alan olarak Kırım’daki durumu görüştük. Karadeniz Tahıl Girişimi’ne olan desteğiniz için minnettarım. Rusya geminin seyrini manipüle ediyor. Rusya öyle davranıyor ki Karadeniz’deki her şey ona ait. Bölgemizdeki halkların iyiliği bize bağlı. Karadeniz bölgesinde istikrarı sağlamamız lazım” dedi.

“Burada birçok konuyu görüştük”

Zelenski, “Savaş zamanında bir araya geldik. Bu zor zamanda sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna’ya gelerek bizi destekledi. Sayın Cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından davet üzerine gelen ilk başkan benim. Burada birçok konuyu görüştük. Bizim için insanlar her şeyden önce geliyor. Esir olan Kırım Tatarları almak için de özellikle çalışıyoruz. Sonuç henüz elde etmedik. Bu konuyla ilgili daha fazla detay veremem. Neriman Celal’i de şahsen tanıyorum. Kırım Tatar Formu’na katıldı ve kendisiyle çok fazla görüşme yaptık. Birçok esirimiz gibi o da serbest olacak. Bu yönde desteklerini esirgemen Sayın Cumhurbaşkanına minnettarım” dedi.