Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi' sergisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi" sergisinin açılışını yaptı.

Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sergi vesilesiyle sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Sergimiz 19. yüzyıldan bugüne Türk futbolunun serencamını erişilebilen sembolleri ile sizlerin beğenisine sunuyor. Sergi, kulüplerimizden, futbolcularımızdan veya onların ailelerinden, arşivlerden toplanan eserlerin, objelerin, belgelerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Kulüplerimizin çeşitli platformlarda bir araya gelerek futbolun özünde zaten var olan centilmenlik ruhunu kurumsallaştırma gayretlerini takdirle takip ediyorum. Pek çoğunuzun muhtemelen ilk kez göreceği eserlerin ve belgelerin zenginliği futboldaki mazinin derinliğine işaret ediyor" dedi.

Sergide Cumhuriyetle yaşıt "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı"nın kuruluşuna ilişkin belgelerin de olduğunu ifade eden Erdoğan, "Milli takımımızın dünya üçüncülüğünü, yurt dışında ülkemizi gururla temsil eden kulüplerimizin başarılarını gösteren malzemeler var. Bir asırdır ay yıldızlı formayı giyen, hafızamızda unutulmayacak hatıralar bırakan futbolcularımızla ilgili eşyalar, resimler var. Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa hepsi burada. Sergimiz futbol kardeşliktir temasıyla oluşturulmuştur. İnsanları renk, köken, inanç, cinsiyet, meslek, eğitim, gelir gibi tüm ayrımlardan bağımsız olarak bir araya getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek çok az şey vardır" diye konuştu.

Erdoğan, serginin hazırlanmasında emeği geçenleri de tebrik etti.