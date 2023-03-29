Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TANAP'tan Macaristan'a doğalgaz göndermeye hazırız'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TANAP’tan Macaristan’a doğalgaz verilmesi konusunda Azerbaycan’la birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile ikili görüşmesinin ardından Beştepe’de ortak basın toplantısı düzenlendi. Macaristan Cumhurbaşkanı ve heyetini Ankara’da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Sayın Cumhurbaşkanı stratejik ortağımız ve Macaristan’ın deprem felaketinin ardından dayanışmasını göstermek ve ikili iş birliğimizi ele almak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiler. Macaristan hükümetiyle dost Macar halkına destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Macaristan’ın uzattığı yardım eli köklü dostluk bağlarımızın somut bir tezahürü oldu. Hatay ve Kahramanmaraş’ta özveriyle çalışarak 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar dostlarımız 1999 depreminde de yardımımıza koştu. O depremde 3 yaşındaki kız çocuğumuzu 82 saat sonra enkazdan kurtaran arama kurtarma köpeği Manç, Macaristan’ın deprem yardımlarının simgesi olmuştu. Manç’ın sahibi Sayın Leoçki, Kahramanmaraş depremlerinde de ekibiyle arama kurtarma çalışmalarımıza katkı sağladı. Bu zorlu mücadelemizde bizlere omuz veren Macar dostlarımıza bir kez daha şükranlarımı bildiriyorum” açıklamasında bulundu.

"Azerbaycan ile destek vermeye hazırız"

Görüşmede Türkiye-Macaristan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, ekonomik, kültürel ilişkilerin de değerlendirildiğini aktardı.

Depremin video görüntülerinin Novak ile paylaşıldığını ifade eden Erdoğan, "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık temelinde ortak irademizi teyit ettik. Yüksek Düzeyli Stratejik 6’ncı toplantıyı Aralık ayında Budapeşte’de gerçekleştireceğiz. Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın 100. yıldönümünü idrak edeceğiz. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolara ulaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefimizi yakalamak amacıyla atılacak adımları değerlendirdik. Ayrıca güncel, bölgesel, küresel meseleler hakkında fikir teatisi içinde bulunduk. Rusya-Ukrayna Savaşı şüphesiz gündemimizdeki yerini aldı. Diyaloğun tesis edilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Şu an itibariyle TANAP’tan Macaristan’a doğalgaz verilmesi konusunda Azerbaycan’la birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu gerek sayın Orban’a gerekse Cumhurbaşkanımıza ifade ettim” dedi.

"Seçimlerde savaşmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar gazetecinin Rusya- Ukrayna Savaşı ve sonrasında yürütülen müzakerelerle ilgili sorusuna şöyle cevap verdi:

“Barış şüphesiz ki en önemli dinamizm kaynağı. Savaş en büyük tehlike. Son seçimlerde Orban’ın (Macaristana Başbakanı) sloganlarından bir tanesi biz savaşmayacağız olmuştu. Ben de bu seçimler de savaşmayacağız diyorum. Göçle ilgili hassasiyetimizi koruyoruz. Ukrayna-Rusya arasındaki maalesef bu arzu edilmeyen savaşta bizler her iki tarafla da münasebetleri hassasiyetle sürdürdük hala sürdürüyoruz. Gerek Sayın Putin gerek Sayın Zelensky ile tahıl koridoru konusunda verdiğimiz mücadele de bazı hassasiyetler dikkate alınmadı. Yüzde 44’ü Avrupa’ya gidiyor. Bu tabii Sayın Putin’i rahatsız ediyor. Putin’in talebi biz az gelişmiş Afrika ülkelerine bunları gönderelim. Benim de tabii Sayın Putin’e sizin bu teklifinize katılıyorum. Bu tahılı una çevirerek ya da buğday olarak Afrika ülkelerine gönderelim. Bunun planlamasını ilgili bakanlık yapar. İstiyoruz ki Ukrayna-Rusya arasında barışı getirelim. Görüşmelerimiz yine devam ediyor. İstanbul Sözleşmesini tekrar açalım istiyoruz.”

"Biz her zaman Türk dostlarımızın yanındayız"

Erdoğan’ın ardından konuşan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin köklü bir tarihi olduğuna dikkat çekerek, "Bu davet için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilk defa Cumhurbaşkanı olarak konuşuyorum. Daha önce görüşmüştük ama Cumhurbaşkanı değildim o zaman. Bugün derinden sarsıcı depremle ilgili film izledik. Depremin korkunçluğunu gördük. Kalbimiz sarsılmış olarak izledik. Biz Macarlar olarak Türk dostların yanında olduğunu vurgulamak istiyoruz. Biz ’İyi dost zor zamanda belli olur’ deriz. Kolay zamanlarda zaten birlikteyiz. Sorun olduğunda her zaman yanlarındayız. Macarları Türkiye’deki korkunç deprem derinden sarstı. Macar insanlarının hem başsağlığı dileklerini ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok acı ve bundan sonra da Türkiye’ye, Türk insanlarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Biz deniz bağlantısı olmayan bir ülkeyiz. Enerji açısından önemli bağımlılığımız söz konusu. Stratejik ortaklarımıza ve Türkiye’ye bu konuda güveniyoruz. Demografik zorluklar Macaristan ve Türkiye’de mevcuttur. Ailelerin çocuk üstlenme konusuna destek olmak gerekmektedir. Biz Macaristan’da elimizden gelen desteği veriyoruz. Türkiye’de de desteklenmektedir” açıklamasında bulundu.

Basın toplantısında Macaristan Arama Kurtarma ekibi de yer aldı. 35 kişinin enkaz altından kurtarılmasında önemli bir görev üstlenen Hope isimli arama kurtarma köpeği de basın toplantısının olduğu salondaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hope isimli köpeği ekiple birlikte sahneye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak bir süre Hope ile ilgilendi.