Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TDT olarak enerji güvenliğinde stratejik rol üstleneceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyorum" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” teması altında Ankara’da toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirve Toplantısı’nda konuştu.

Bu toplantının başarılı şekilde icra edilmesi için gayretlerini esirgemeyen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyovev’e ve katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, Teşkilatın gözlemci Üyesi KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da zirvede bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bugün gerçekleşen zirve ile Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan," Ülkemizin güneyindeki 11 şehir 6 Şubat günü şiddet ev yıkıcılığı itibari ile dünyada eşme az rastlanır bir tabi afetle sarsıldı. Bu depremlerden yaklaşık 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. 115 binden fazlası yaralandı.

Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Arama kurtarma çalışmalarını bitirdik. Enkaz kaldırma faaliyetlerini bitirirken ve geçici barınma konteynerleri kurarken süratle kalıcı inşaatların yapımına başladık" dedi.

Önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin toplamda 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını belirten Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerin desteği ile deprem bölgesini çok kısa sürede yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti.

Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinin ayrı bir afet olduğunu belirten Erdoğan, "Henüz depremin yaralarını sarmakla meşgulken aynı bölgede bir de sel felaketine maruz kaldık. Eşine rastlanmamış bir yağışın yol açtığı selde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken yerleşim yerlerimizde ciddi hasarlar oluştu. Bu ölçekteki afetler karşısında eldeki imkanlar yetersiz kalıyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin 6 Şubatta yaşanan depremlerin şiddetinin ve yıkımının büyüklüğü sebebi ile uluslararası yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası’nın yardıma ilk koşanlar arasında yer aldığına dikkat çekti. Erdoğan, "Acılar paylaşıldıkça azalır anlayışıyla en zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleriniz bir çok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Kurduğunuz sahra hastaneleriyle yaralılarımızın tedavisine yardım ettiniz. Gönderdiğiniz ata yadigârı çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır" dedi.

BM’nin 16 şubat tarihinde Türkiye için acil yardım çağrısı yayımladığını söyleyen Erdoğan," AB komisyonu ve dönem başkanı İsveç tarafından 20 Mart’ta uluslararası bağışçılar Konferansı düzenlenecek. Bu uluslararası yardım faaliyetlerine de destek vereceğinizden şüphe duymuyorum. Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı iş birliğini artırmamız gerektiği aşikardır" açıklamasını yaptı.

Teşkilat bünyesinde bu yönde bazı adımların atıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara’da Afet ev Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı yapıldığını hatırlattı. Teşkilatın sivil koruma mekanizmasının korunmasıyla afet süreçlerini daha etkin planlama ve uygulama kabiliyetine kavuşulacağını söyleyen Erdoğan, "Bildiri taslağımızı da yansıtıldığı üzere Türkistan’da düzenleyeceğimiz müteakip zirvemize kadar mekanizmanın tesisine ilişkin anlaşmanın imzalanması yönünde gereken talimatları vereceğinize inanıyorum. 2021 yılındaki İstanbul Zirvesi’nde mutabık kaldığımız akıllı şehirler ve yeşil teknolojiler çerçvesinde dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri istikametinde çalışmaları sürdürüyoruz. Semerkant Zirvesi’nde ticaret ve ekonomik bütünleşmeyi artıracak önemli adımlar attık. Kuruluş anlaşması bugün imzalanacak Türk yatırım fonunun oluşturulması bu adımların başında geliyor. Bu fon sayesinde KOBİ’lere, ulaştırma lojistik projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacaktır" diye konuştu.

Tüm bu alanlarda firmaların finansmana erişimi kolaylaşacak bölge içi ticaretin de teşvik edileceğini belirten Erdoğan," Bu süreçteki kıymetli destekleriniz ve katkılarınızdan dolayış sizlere teşekkür ediyorum.

Semerkant Zirvesi’nde ticaret ve ulaştırmanın gelişmesi için imzalanan belgelerinde hızla hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Enerjinin sürdürülebilir şekilde tedariki ve enerji fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ekonomilerimiz için büyük önem arz ediyor. Bugüne kadaır Hazar havzasında Türk dünyası ülkeleri ile petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında deerinlikli projeleri başarıyla hayata geçirdik. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı 16 senedir Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan petrolünü dünya piyasalarına devamlı şekilde taşıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstlenileceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bel kemiğini TANAP’ın oluşturduğu güney gaz koridoru sayesinde Türk Devletleri Avrupa’nın enerji güvenliğinde anahtar konuma gelmiştir Türk devletleri Teşkilatı olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik yol üsteleneceğimize inanıyorum. Doğu- Batı arası ticarette ortak çabalarımızla hayata geçirdiğimiz orta koridor artık güvenilir bir alternatif sunuyor. Önümüzdeki dönemde bu tür stratejik projelerin sayısı daha artacaktır. Bugünkü zirvemizi birliğimiz gücümüzdür şiarıyla icra ediyoruz. KKTC aramıza katılmasıyla aile meclisimiz daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi netleştirdik. KKTC tanınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Ukrayna’daki savaşın bir an önce adil ve kalıcı bir barışla sonlanması için diplomatik girişimcilerimiz devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ev Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Erdoğan Karadeniz Tahıl Mutabakatı ve geniş esir değişimi tarafların ortak zeminde buluşabileceklerini göstermiştir. Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadara sürdüreceğiz. Türk dünyası tarafları arasındaki iş birliğinin her geçen gün geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.