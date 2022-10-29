Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Togg prestijli bir Türk markası olarak dünyada yolları süsleyecektir'

BURSA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyaya nereye giderseniz gidin Türk markaları ile karşılaşacaksınız. Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyada yolları süsleyecektir” dedi.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Cumhuriyetin 99. yılının kutlandığı gün Bursa Gemlik’te banttan indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Togg ile ilgili yapılan eleştire değindi ve “Bugünlere kolay gelmedik. Siyasi, diplomatik, askeri her alanda tarihi mücadeleler verdik. Alt yapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Bilime teknolojiye araştırmaya geliştirmeye öncelik tanıdık. Sanayimizi tarımımızı ihracatımızı geliştirdik. Ülkemizde 20 yılda adeta sıfırdan bir yenilikçilik eko sistemi kurduk. Teknopark sayımızı 2’den 96’ya, Organize Sanayi Bölgelerimizin sayılarını 192’den 344’e. Buralardaki istihdamı 415 binden 2,5 milyona çıkardık. Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için birbiriyle yarışıyor. Salgın Avrupa ve Asya’daki tedarik zincirlerini sarsarken, bizim sanayicimiz tüm dünyaya ihracat yapmakla meşguldü. Girişim eko sistemimiz geçen yıl 1,5 milyar dolar üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dünyada teknoloji ve girişimciliğin nerelere geldiğini görmek için 10 bin km öteye gitmeye lüzum yok. Türkiye’deki teknoparklara bakmanız, Türk girişimcilerini ziyaret etmeniz yeterli” dedi.

“Dünyaya nereye giderseniz gidin Türk markaları ile karşılaşacaksınız”

”Dünyaya nereye giderseniz gidin Türk markaları ile karşılaşacaksınız. Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyada yolları süsleyecektir” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa’nın bir numaralı ticari araç üreticisi olan Türkiye, dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biridir. Buna rağmen yerli ve milli otomobil markasına sahip olmamak, milletçe yüreğimizi hep sızlatıyordu. Artık milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimizde milletimiz de bu özlem ve coşkuyla yanımızda yer aldı. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ta Başbakanlığım döneminde hep babayiğitlere davet çıkardım. Biliyordum ki bu ülkede bu işi üstlenecek babayiğitler var. Sonunda oldu, her çabamız gibi buna da dudak bükenler vardı. Daha da ileri gidip yerli otomobil üretmek, intihardır diyenleri gördük. Ancak biz kararımızdan taviz vermeyerek bu projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük. Sağ olsunlar, ülkemizin önde gelen sanayi şirketleri bir araya gelerek tüm birikim ve tecrübeleri ile yeri otomobil projemizi başlattılar” diye konuştu.

“Fabrikası nerede diyerek alay edenler vardı, işte fabrika burada”

“Türkiye’nin otomobili girişim grubu öyle tuttu ki, Togg markanın da ismi olarak gönüllerdeki yerini aldı” diyen Erdoğan, “Bu süreçte proje devrim otomobilinin akıbetini yaşasın diye uğraşanlara da yapamazsınız, yapsanız da satamazsınız diyerek bizi bu yoldan geri döndürmeye çalışanlara rastladık. Bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında hani bunun fabrikası nerede diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı. Burada. İşte burada fabrika burada. En başından beri projeyi boğmaya değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum. Fabrika nerede diyordunuz, fabrika işte burada Bursa Gemlik’te” şeklinde konuştu.

“Togg Gemlik Tesisi, 1,2 milyon metrekare arazi üzerinde, 230 bin metrekare kapalı alana sahip eser olarak işte burada”

“Salgına rağmen rekor hızla inşa edilen Togg Gemlik Tesisi, 1,2 milyon metrekare arazi üzerinde, 230 bin metrekare kapalı alana sahip bir eser olarak işte burada” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi var. Tasarım merkezi var. Prototip merkezi ve test merkezi var. Strateji ve yönetim merkezi var. Biraz önce tecrübe ettiğim test pisti de var. Burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey var. Burası çevreye duyarlı yeşil bir tesistir. Çevreci bir tesistir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait Togg’un üretiminde Anadolu’nun dört yanındaki KOBİ’lerimiz ve tedarikçilerimiz de yer alıyor. Togg Gemlik Kampüsü tam kapasiteye ulaştığında yıllık 175 bin araç üretilirken, 4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır” diye konuştu.

“Hala yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa, şu otomobillere iyi baksınlar”

2030’a kadar üretilecek 1 milyon araçla, cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolar katkı sağlanacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Togg’a kulp takmaya çalışanlar çıkıyor. Marka oluşturma vizyonundan, küresel rekabetten habersiz cühela takımı olduğunu da iyi biliyoruz.

Biz sorumluluğumuzun ifası olarak üzerimize düşenleri yapıyor gerisini milletimize bırakıyoruz. Milletimiz kimi takdir edeceğini, kimi tekdir edeceğini gayet iyi bilir. Hala yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa, şu otomobillere iyi baksınlar. Bundan 60 yıl önce devrim otomobilini engelleyenler, hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar.

Şimdi ne diyorlar, bunu kim alacak? Satamazsınız. Bunu söylemeye başladılar. İnşallah bunun cevabını da onlara, başta şahsım olmak üzere milletimiz verecek. Togg’un ilk onaylı aracını satın alma siparişini firmamıza tekrar iletiyorum.

Az önce üretim bandını gezerken, farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Maşallah her biri ayrı güzel. Alacağımız otomobilin rengine, refikam Emine Hanım ile istişare edip kararı ondan sonra vereceğiz. Milletimin Togg’a büyük teveccüh göstereceğinden şüphe duymuyorum. Tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine, vatandaşımızın Togg’u rahatlıkla satın alması için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum. Madem bu araca Türkiye’nin otomobili diyoruz, öyleyse hep birlikte bunun gereğini yapalım.”

“Togg lityum iyon bataryaların Türkiye’de üretilmesi noktasında dünyanın önde gelen şirketleriyle anlaştı”

Elektrikli otomobillerin tüm dünya gibi bizim de yeni yeni tanıştığımız teknolojilerden biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arabayı kullanırken gürültü yok, ses yok. Gayet sakin sükunetle yola devam ediyoruz. Hızsa o da var. Bu kadar huzur içinde araç kullanmak inanıyorum ki, bütün alıcılarını rahatlatacaktır. Kısa zaman içerisinde vatandaşlarımızın merak ettiği hususlar var. En önemlisi de, batarya ve şarj istasyonları konusuna açıklık getirmektir. Togg lityum iyon bataryaların Türkiye’de üretilmesi noktasında dünyanın önde gelen şirketleriyle anlaştı. Hemen Togg tesisi yanında 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz” dedi.

“Lokomotif nereye giderse, vagonlar da oraya gider”

“Biz bu yola çıkarken, Türkiye elektrikli araçların üretim üssü olacak demiştik. Togg bu hedefe giden yolda lokomotiflik yapıyor. Lokomotif nereye giderse, vagonlar da oraya gider” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elektrikli araç yatırımları konusunda global firmaların ülkemize yoğun ilgisi var. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle 1500 üzerinde hızlı şarj ünitesi kuracak projeyi hayata geçiriyoruz. 54 şirkete elektrikli şarj işletme lisansı verdik. Togg da trugo ile 81 ildeki 600’den fazla noktada bin adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyor” diye konuştu.

“Togg’u inşallah 2023 ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz”

Togg’un ne zaman yollarda olacağıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Togg ne zaman yollarda olacak? Bunu da merak ediyorsunuz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg’u inşallah 2023 ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Diğer bir konu da vatandaşlarımızın Togg’a nasıl sahip olacağıdır. Togg’un ticari sırlarını açığa vermeden açıklayayım. Aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı yeni nesil araç üreticileri gibi, Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirip çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini Şubat’ta başlayacak ön satışla birlikte verecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen biri de aracın fiyatı ne olacaktır. Togg’un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şeklide tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart sonunda pazara çıkacak ürününün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg’un fiyatı da açıklanacaktır. Hiç telaşe gerek yok. Cumhuriyetimizin 99. yılına ulaştığımız bugünde Türkiye yüzyılını inşa etme kararlılığının altını tekrar çiziyoruz. Gençliğimiz ve çocukluğumuz cumhuriyetin nasıl imkansızlıklar içinde kurulduğunu dinlemekle geçti. Ayağında yırtık çarıkları, ellerinde cumhuriyeti biz böyle kazandık pankartı ile cumhuriyeti kutlayan vatandaşlarımızın görüntülerini unutmadık. Artık ülkemiz cumhuriyetin kuruluş yıl dönümlerini Marmaray’ın, İstanbul Havalimanı’nın ve Togg tesislerinin açılışıyla kutlayacak seviyeye geldi. Bugün Togg gibi asırlık projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle yaşasın Cumhuriyet diyoruz.”

Girişim tarafından Külliye’ye 3 adet otomobil hediye edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 renk olan araçların 7.’sinin de Karadeniz’i temsilen yeşil renkte olmasını istedi.

Türkiye’nin vizyon projesi olan Togg açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti’den Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, konsorsiyumun yöneticileri, milletvekilleri, Bursa protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Yerli ve ulusal gazete ile televizyonlarında yakından takip ettiği organizasyon için davet edilmesine rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011’de, katıldığı TÜSİAD toplantısında ilk kez dile getirdiği yüzde 100 yerli otomobil hayali gerçek oluyor. 2017’de "babayiğitler" olarak lanse edilen 5 şirketle (Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding) Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu kurularak bu günlere kadar gelindi.

Türkiye ilk Togg’u 27 Aralık’ta Gebze’de Bilişim Vadisi’ndeki ön gösterimde, kırmızı-beyaz yerli ve milli SUV ile sedan modelleriyle tanıdı. Yaklaşık 20 milyar liranın üzerinde yatırımla 1.2 milyon metrekarelik alanda kurulan fabrika için ise ilk kazma 18 Temmuz 2020’de vuruldu.

İlk Togg yurt dışındaki büyükelçilere

2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak olurken, ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretilecek. B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Yılda 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 2030’a kadar Togg’un banttan inen ilk partisi yurt dışındaki Türk büyükelçilere gönderilecek. Bu kararla Togg, dünyaya daha hızlı tanıtılmış olunacak. Ardından kamu kurumları Togg kullanmaya başlayacak. 2023 yılı sonunda da kişisel satışın yapılması bekleniyor.

Renkleri, Türkiye mozaiğini oluşturuyor

Togg’un elektrikli C SUV modelinin renkleri ise, 6 farklı renkte satışa sunulacak. Togg’un renklerine, ‘Anadolu’, ‘Gemlik’, ‘Oltu’, ‘Kula’, ‘Kapadokya’ ve ‘Pamukkale’ isimleri verildi. Renklerdeki anlamda dikkat çekti. Gemlik; Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları, Anadolu; Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu; oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula; Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya; Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini ve son olarak Pamukkale; Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturuldu.

Yüzde 80 şarj ile 500 kilometre

Boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedeflenen Togg’un CSUV modeli emsalleri göz önüne alındığında tüm ezberleri bozacak. Bataryaları da Gemlik fabrikasında üretilecek CSUV modelin 81 ilde yaklaşık 800 ayrı noktada kurulan yüksek hızlı şarj özelliği olan trugolarda 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80’lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gitmesi hedefleniyor.

Togg elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV Togg, seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacak.