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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye'nin AB üyeline ilişkin) Avrupa Birliği'ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye'nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye'nin AB üyeline ilişkin) Avrupa Birliği'ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye'nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye'nin AB üyeline ilişkin) Avrupa Birliği'ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye'nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye’nin AB üyeline ilişkin) Avrupa Birliği’ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye’nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır."