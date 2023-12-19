Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye'nin AB üyeline ilişkin) Avrupa Birliği'ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye'nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye'nin AB üyeline ilişkin) Avrupa Birliği'ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye'nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye'nin AB üyeline ilişkin) Avrupa Birliği'ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye'nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır.'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye’nin AB üyeline ilişkin) Avrupa Birliği’ne katılmaya birçok üye ülkeden daha hazır durumda bulunan Türkiye’nin, yıllardır siyasi engellemeler nedeniyle kapıda bekletilmesi yanlıştır."