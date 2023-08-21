Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen odaklara rağmen ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için yolumuza devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin bugününü hazmedemeyen, geleceğini karartmak isteyen, içerideki ve dışarıdaki karanlık odaklara rağmen ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. "Her gün yeni bir skandalla, ihanet ve ayak oyunuyla gündeme gelen, kendi aralarındaki sorunları bile çözmeyen, çözemeyen eski masa ortaklarının insanımızın dertlerine derman olması elbette mümkün değildir" diyerek muhalefete yüklenen Erdoğan, "Türkiye’yi 21 yıldır hangi badirelerden kurtararak bugünlere ulaştırdığımızın şiarı milletimizin bizatihi kendisidir. Türkiye’yi altyapı ve üstyapısıyla nasıl dünyada örnek ülke yaptıysak bundan sonraki süreçte de aynı iradeyle yolumuza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bugünkü sıkıntılarımızı da bir geçmiş zaman hatırası olarak yad edeceğiz. Bundan en küçük şüphemiz bulunmuyor. Nitekim ekonomideki olumlu gelişmelerin işaretlerinden biri de Merkez Bankası rezervlerimizdeki güçlü artıştır. Mayıs sonunda 98 buçuk milyar dolar seviyesinde olan rezervler, 11 Ağustos itibarıyla 116 milyar doların üzerine çıkmıştır. Uluslararası yatırımcılar da ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri yakından izliyor. Seçim öncesi Türkiye’ye yönelik iftira kampanyalarıyla çizilen karanlık tablonun asılsız olduğunu onlar da anlamaya başladı. Finansal piyasalarda risk göstergesi olarak takip edilen CDS seviyesinin mayıs ayına göre neredeyse yarı yarıya azalması bunun bir işaretidir” şeklinde konuştu.

Geçen ay Körfez ziyaretinde imzalanan 50 milyar doları aşan anlaşmaların Türkiye’ye duyulan güveni gösterdiğini ifade eden Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde uzun vadeli doğrudan yatırımların daha da arttığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu doğrultuda bankalardaki mevzuatın Türk lirasına geçişini teşvik edecek, rezervleri güçlendirecek adımları da hızlandıracağız. Amacımız bir süredir durgun seyir eden kredi mekanizmasına işlevlik kazandırarak istihdam ve üretim odaklı ekonomik işleyişi güçlendirmektir. Türkiye’nin bugününü hazmedemeyen, geleceğini karartmak isteyen, içerideki ve dışarıdaki karanlık odaklara rağmen ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kabine Toplantısı’nda önemli kararlar alındığını açıklayan Erdoğan, “Deprem bölgesine tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik toplum yararına programları dokuz ay uzattık. Depremzedelerimize AFAD vasıtasıyla yapılan mali ve diğer desteklerin toplam tutarı 79 milyar lirayı aşıyor. Düzenli olarak yaptığımız kira yardımlarımızdan 327 bin 250 hanemiz faydalanıyor. Önceki kabine toplantımızda taahhüt ettiğimiz üzere çadırlarda kalan hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının konteynerlere geçişini sağladık. Deprem konutlarının inşası süratle devam ediyor. Önceki hafta Kahramanmaraş’ta 7 ayrı bölgede toplam 9 bin 74 konut ile 230 bin iş yerinin temelini attık. Çarşamba günü canlı bağlantıyla bu sefer Adıyaman’da konutların temelini atacak, yerinde dönüşüm projemizi başlatacağız. Ekim, kasım ayından itibaren inşallah hak sahiplerinin evlerini peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Deprem bölgesinden diğer illere göç eden kardeşhlerimizin geri dönüşlerini hızlandıracak iş imkanlarını oluşturuyoruz. İstihdamın canlandırılmasına yönelik müjdelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Depremde yıkılan şehirlerimizi eskisinden daha görkemli, daha güvenli yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem ekonomideki zorlukların, hem hayat pahalılığının hem de 6 Şubat depremlerinin yol açtığı sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Şehir merkezleri, köy evleri bütün bunlarla beraber bu adımları atmaya devam edeceğiz. Afetzedelerimizle birlikte 85 milyonun tamamından gönüllerini ferah tutmalarını özellikle istirham ediyorum” diye konuştu.