Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri dönüştürdük'

Sabiha Gökçen Havalimanı 2.Pisti açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teröriste terörist dememek için 40 takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı 2.Pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programla açıldı. Programa ayrıca Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı.

“Yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu önemli eserin İstanbulumuzun yanında tüm bölgemize, tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı 1987 yılında Turgut Özal’ın ortaya koyduğu vizyonla hayata geçirilmiştir. Projenin amacı başta savunma ve havacılık sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanında güçlü altyapının oluşturulmasıydı. Sadece İstanbul’un değil tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldi. Çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, iş ve turizmdeki gelişim açısından kritik roller üstleniyor. Havalimanının artan yolcu ve hava trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz. 2009 yılında yap işlet devret modeliyle yeni terminal binasını devreye aldık. Teknopark İstanbul bugün ülkemizin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 208 bin uçuşla yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 21’lik artışla 34 milyona yükseldi. Yolcu trafiğinin en çok olduğum 3. havalimanıdır. Yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. İhtiyaç duyulan ikinci pistin inşası için 2012 yılında karar aldık. Çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla ikinci pist ve işlerini tamamladık. Havalimanımızın trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistin uzunluğu 3540 metredir. 3520 metre, 3000 metre ve 2400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu vardır. Toplam 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apronu vardır” dedi.

“Ortaya eser koyamayanlar, vizyoner devlet adamlarına sürekli engel çıkardılar”

Erdoğan, “Kimi çevrelerin ısıtıp ısıtıp dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlarda bulunduğu tünel TEM bağlantı tünelidir. Bu altyapıyla birlikte kule, teknik blok, gümrük, itfaiye, garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip üst yapı tesislerini de en son teknolojiyle yeniledik.

Hava trafiği açısından yeni pisti iniş, eski pisti kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece havalimanımızın trafik kapasitesini 2 katına çıkaracağız. Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulması fikrine öncülük eden Turgut Özal’ı rahmetle yad ediyorum.

Rabbim Türkiye için hayal kuran, çalışan, istikbal uğrunda gayret gösteren herkesten razı olsun diyorum. Buranın inşasıyla ilgili ilk çalışmayı başlatan Özal, siyasi hayatı boyunca haksız, insafsız eleştirilen muhatabı olmuştur. Çeyrek asırlık, yarım asırlık hedefleri doğrultusunda attığı her adımda Özal, belli çevreler tarafından hedef alınmış, suçlanmıştır. Ne gerek var eleştirisi Özal’ın medya akademi ve siyaset camiasında en çok maruz kaldığı sorulardan biriydi. Bu soruyu soranları niyeti projelerin verimliliğini sorgulamak değildir. Yapılan hizmeti millete lüks gördükleri için ifade ediyorlardı. Ortaya eser koyamayanlar, vizyoner devlet adamlarına sürekli engel çıkardılar. 2002 yılında sorumluluğu üstlendiğimizde biz de benzer ithamlara maruz kaldık. Parayı betona gömüyor dediler. Yola, köprüye, baraja, hastaneye ne gerek var dediler. Yolla karın mı doyar diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler. Öyle zamanlar oldu ki uçak inmeyen yere havalimanı inşa ettiler, iftira atacak kadar kaybettiler. Başta havalimanları olmak üzere bu çapsızlığın izlerini muhakkak görürsünüz. Türkiye’de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının da tarihidir” dedi.

“Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri dönüştürdük”

Erdoğan, “Yapılan işe takoz koymak, milletin hayrına olan her projeye çamur atmak, CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Tarih bizi haklı onları ise haksız çıkarmıştır. Dile getirdikleri eleştirilen tamamen safsatadan ibaret olduğu zamanla anlaşılmıştır. Bunun en somut örneği de Sabiha Gökçen Havalimanı’dır. CHP’nin sabık genel başkanın uçak bile inmiyor dediği, Tuz Gölü’ne alabalık tesis etmeye benzettiği havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030 yılında ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak. Engellemek için gezi olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor. Bu havalimanımız 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlarımız için de geçerlidir. Yani CHP zihniyetinin gereksiz dediği ne gerek var dediği israf dediği ne kadar yatırım varsa hepsi misyonunu fazlasıyla yerine getirmiş, bir müddet sonra yetersiz kalmaya başlamıştır. Türkiye’de 70 yıl boyunca pek çok şey değişmiş, bunların halka yönelik tavırlarında düzelme olmamıştır. Biz ne yaptıysak CHP ve koro üyelerine rağmen başardık. Havacılık alanında büyük dönüşüm gerçekleştirdik. Aktif havalimanı sayımızı 26’dan 50’ye terminal kapasitemizi 55 milyondan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta daha ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla bin 813’e ulaştırdık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri dönüştürdük” dedi.

“Yozgat ve Bayburt Havalimanı’nı 2025 yılı içinde açacağız”

Erdoğan, “Hem Adanalı hem de Mersinli kardeşlerimizin hasretle beklediği havalimanını önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz. Altyapı çalışmaları biten Yozgat ve Bayburt Havalimanı’nı 2025 yılı içinde açacağız. Trabzon yeni havalimanı proje çalışmaları devam ediyor. Esenboğa’ya devletin kasasından 1 kuruş harcamadan 300 milyon euroluk yatırım yapıyoruz. Bunlar tamamlandığında kapasite yıllık 30 milyon yolcuya yükselecek ve havalimanımız 3. pistine kavuşacaktır. Hatay Havalimanı sahaları onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi de kısa süre önce gerçekleştirdik. Yapım çalışmalarına 21 Kasım günü itibarıyla başlandı. Zemin taşıma gücünün artırılmasını sağlayacak 14 kilometre uzunluğunda çevre güvenlik duvarıyla sel taşkınlarına karşı koruyacağız. Milletimize sürekli karamsarlık zerk edenlere aldırmadan hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. 40 yıllık siyasi mücadelemizin amacı emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkıyla hizmet edebilmektir. Kefenimizi giyerek çıktığımız zorlu yolculukta halktan ve haktan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Bugüne kadar diklenmedik ama her zaman dik durduk” dedi.

“Teröriste terörist dememek için 40 takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız”

Erdoğan, “Emperyalist güçlerin karamsar senaryolarına asla eyvallah etmedik. Milletin muazzez iradesine saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye geride kalmıştır. Terörle milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. 85 milyonun kardeşliğine kast edilmesine kesinlikle izin vermeyiz. Her kim kalleşlerin eylemlerini kendilerine siper ederek birliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını ters manyel yapan provokatörlere itibar etmemelerini istiyoruz. Bu vehme kapılanları ise ikazı yapmakta doğru görüyorum. 21 yılda her şeyi denediniz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına da Allah’ın izniyle engel olmayacaksınız. 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız, bir kez daha kaybedeceksiniz. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz. Ömrümüz yettiğince aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadeleye etmeyi sürdüreceğiz.Terörle yol yürüyenlere terör örgütlerini maşa olarak kullananlara iradesini Kandil’deki alçaklara teslim edenlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için 40 takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Vatanımızın bekası, devletin bütünlüğü için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaralı askerlere mevladan şifalar diliyorum. Kahramanca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.