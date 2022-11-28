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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.