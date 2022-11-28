Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Meredov'u kabul etti
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.