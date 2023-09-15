Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak görüp çalışmaları yürütmemiz gerekiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizin deprem haritasında belirli fay hatları var. Ancak son dönemde bu haritalara göre sarsıntı yaşanmaması gereken pek çok yerde deprem meydana geldi. Dolayısıyla artık ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak görüp çalışmaları yürütmemiz gerekiyor” dedi.

“Komisyonlarda yapılacak tartışmaların kentsel dönüşüm çalışmalarına ışık tutacak olduğuna inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında “Deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm şurasının ülkemiz, milletimiz, deprem geçiren ve deprem tehdidi altında olan şehirler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şuramıza katkı verecek uzmanlarımıza sivil toplum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Komisyonlarda yapılacak tartışmaların kentsel dönüşüm çalışmalarına ışık tutacak olduğuna inanıyorum. Deprem Yasası için de en geniş şekilde istifade edeceğiz. Amacımız insanlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden deprem gerçeğine karşı elimizdeki en önemli araç olan kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil bir şekilde yürütecek hukuki alt yapıyı kurmaktır.” diye konuştu.

“Ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak görüp çalışmaları yürütmemiz gerekiyor”

Bilim insanlarının yaklaşan tehlikeye karşı kamuoyunu her gün ikaz ettiğini belirten Erdoğan, "Yürütme olarak her ikaza kulak veriyoruz. Çıkacak kanunla meclisimiz de üzerine düşeni yapmış olacak. Yargının da kolaylaştırıcı bir anlayışla sürece dahil olacağına inanıyorum. Kentsel dönüşüm yürütülen yerlerde yaşayan vatandaşlarımızdan beklentilerimiz bu çalışmalara destek vermesidir. Bilim insanlarımızın son dönemde sık sık dile getirdiği bir gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum. Ülkemizin deprem haritasında belirli fay hatları var. Uzun yıllar boyunca depremle ilgili çalışmalar bu haritalara göre yürütüldü. Ancak son dönemde bu haritalara göre sarsıntı yaşanmaması gereken pek çok yerde deprem meydana geldi. Dolayısıyla artık ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak görüp çalışmaları yürütmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“6 Şubat depremlerinin ardından orta büyüklükteki ülkeyi yeni baştan inşa etmekle karşı karşıya kaldık”

6 Şubat’ta yapıların önemli kısmının şiddetli depreme dayanıklı olmadığını gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Yıkılan yapıların yüzde 90’dan fazlası 1999 öncesi inşa edilenlerdir. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 680 bini konut, 170 bini ticari alan olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale gelmiştir. Depremden etkilenen nüfus sayısı 14 milyonu buluştur. İfade ettiğimiz rakamlar Avrupa’daki kimi ülkelerin toplam konut ve ticari alan büyüklüğünden fazladır. Biz 6 Şubat depremlerinin ardından orta büyüklükteki ülkeyi yeni baştan inşa etmekle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına başladık. 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık. Yerinde dönüşüm projeleri bakanlığımızın sıkı denetimi altında yürütülecektir. Rezerv alanlarda yeni temeller atmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki aylarda inşası tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Amacımız temeli atılan her konutu 1 yıl içerisinde hak sahibine teslim etmektir. Konut inşaatları bitene kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmaları da oluşturduk. Bugün itibariyle bölgede yaklaşık 186 bin konteynerden oluşan 345 konteyner kent kurduk. Artık çadır yok. Çadırları kaldırdık. Rekor sıcaklar yaşandığı için konteynerlerin 160 bine yakınına klima taktık. Faaliyette olan konteyner kentlerimizde 580 bin vatandaşımız barınıyor.” açıklamasında bulundu.

“Deprem bölgelerinden başlayarak 81 ilimizin çehresini kentsel dönüşümle değiştirmekte kararlıyız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Yaptığımız kira yardımından yaklaşık 327 bin hanedeki 1 milyon 310 bin vatandaşımız yararlandı. Bugüne kadar 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirdik. Destek, taşınma, vefat, enkaz, yıkım ve diğer başlıklar altında depremzedelerimize 82 milyar lira mali yardımda bulunduk. Yarısını bağışlardan yarısını da bütçeden karşıladık. Temmuz ayındaki ek bütçe ile deprem bölgesine 762 milyar lirayı ayırdık. 2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Orta vadeli programda da önceliği deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına verdik. Burada sayamadığımız birçok destekle yeni yuvalarına kavuşana kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Ticari alanlarıyla, meydanlarıyla, spor tesisleriyle parkları ve bahçeleriyle medeniyetimizin şehir anlayışını modern çizgilerle yoğuran geleceğin şehirlerini de inşa ediyoruz. Rantın değil, insanın ön planda olduğu şehircilik anlayışından en küçük bir taviz vermeden, deprem bölgelerinden başlayarak 81 ilimizin çehresini kentsel dönüşümle değiştirmekte kararlıyız. Son dönemde kira ve konut fiyatlarındaki akılla, mantıkla, ahlakla izah edemeyecek artışların önünü de böylece keseceğimize inanıyorum. Sadece felaketler değil unutmayın imkanlar da bir imtihandır. Biz milletimiz ve ülkemiz için en iyisini yapmanın peşindeyiz. Küçük menfaatler için ellerindeki imkanı milletin ve ülkenin huzurunu kaçıracak şekilde kullananlara karşı, gereken idari ve hukuki yaptırımları uyguluyoruz. Bu tür yollara tevessül edenler asıl cezayı ise mahşeri vicdanda yargılanarak alacaklardır.”

Libya’da meydana gelen deprem ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Çok büyük felaketle sarsıldı. Haberi alır almaz ilgili birimlerimize gereken talimatları verdik. Tüm imkanlarımızla oradayız. Libya’ya insanı yardım kapsamında 3 uçak ve 3 gemi görevlendirdik. Deniz Kuvvetlerimize ait Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz Libya’ya intikale başladı. Bu zor günleri kısa sürede atlatmaları için Libyalı kardeşlerimize yardımlarımız aralıksız devam edecektir. Türkiye’nin yardım eli olarak sahada fedakarca çalışan personellerimize ve sivil toplum kuruluşlarımızın mensuplarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmasında “Deprem gelmeden biz tedbirimizi almalıyız. Kentsel dönüşümü bizim hızla harekete geçirmemiz gerekiyor. Vatandaş da ufak tefek itirazları ya da kaygıları olmakla birlikte kentsel dönüşümü istiyor. Ama belediyelere gelince üzülerek söylüyorum birçok arkadaşımız bu konuda gayret etmesine rağmen bazı belediyeler bu konuda asla istekli davranmıyorlar” ifadelerini kullandı.