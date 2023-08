Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken, maşaları ve sahiplerini ise kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbelen’de yaşananlara ilişkin, "Biz çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz. Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken, maşaları ve sahiplerini ise kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından "Millete Sesleniş" konuşması gerçekleştirdi. Küresel ekonomide ve bölgede yaşanan çeşitli sıkıntılara rağmen Türkiye’nin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Erdoğan, ”Sözlerimin hemen başında Kocaeli Derince Limanı mevkiinde TMO silosunda meydana gelen patlamada yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Kocaelili vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önümüze çıkan engellere aldırmadan, zorluklar karşısında pes etmeden ülkemiz için eser ve hizmet üretmeyi sürdürüyoruz. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yılı aşan siyasi hayatımızda, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz milletimize hizmetten başka hiçbir gaye gütmedik. Hep daha fazla çalıştık, daha fazla koşturduk. Menzile kilitlenmiş ok misali gözümüzü ufuktan bir an olsun ayırmadık. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun zaman bizden yanadır, zaman Türkiye’den ve Türk milletinden yanadır diyerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin önünde açılan tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin asırlar sonra ilk defa küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde ettiğini belirterek, ”Cumhuriyetimizin ikinci asrının dünyada Türkiye Yüzyılı olmasının önünde hiçbir mani görmüyoruz. Hükümet olarak bu kutlu yürüyüşe liderlik edecek iradeye, vizyona, tecrübeye, hazırlığa, enerjiye sahibiz. Millet olarak bu hayali gerçeğe dönüştürecek güce, kapasiteye, imkana, inanca da sahibiz. Devlet olarak bu hedefi gerçekleştirecek altyapıya ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Geçmişteki tüm kayıplarımızın gerisinde tefrika, tüm kazanımlarımızın altında birlik beraberlik olduğunun bilincindeyiz. Nitekim ülke ve millet olarak ne zaman atağa kalksak hemen milli birliğimize, toprak bütünlüğümüz, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz. Son 10 yılıdır aynı oyunun aynı kirli tuzakların sayısız örneğini hep beraber yaşadık” dedi.

Türkiye’nin Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar nice saldırıyı akamete uğrattığını belirten Erdoğan, Akbelen ile ilgili açıklamada bulunarak, ”Hamdolsun milletimiz geçmişten çıkardığı dersler sayesinde adım adım Türkiye Yüzyılı’nın temellerini atmış, duvarlarını yükseltmiş, çatısını çatmıştır. Birileri aynı senaryoları farklı kılıflarla sürekli ve ısrarlı bir şekilde yeniden sahnelemeye çalışsa da artık kimse bu oyuna gelmiyor. Bunun son örneklerinden biri, ülkemizin en önemli elektrik üretim tesislerinden olan Kemerköy Termik Santrali’nin yeni kömür üretim sahasıyla ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Güney Ege’de kullanılan elektriğin neredeyse 3’te 2’sini üreten bu santral ülke ekonomisine yıllık 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor. Özelleştirme sonrası verimi yüzde 50’den fazla artan termik santral ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenme noktasına geldiği için yeni kömür havzalarıyla üretime devam etmesi gerekiyordu. Kömür santralleri Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan krizle birlikte Avrupa ülkelerinin tekrar en önemli enerji kaynağı haline geldi. Almanya ve Fransa başta olmak üzere hiçbir yerde elektrik üretimi için kömür üretimi artışı sorun teşkil etmezken, ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kendilerine destek vermeye giden muhalefet temsilcilerine bile en ağır hakaretleri etmekten çekinmeyen eylemci profili, amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır. Kömür çıkartılacak alanda kesilecek ağaçların kat be kat fazlası üzeri kapatılan sahalara ve diğer alanlara dikilerek, ülkemizin orman varlığı artışına katkı sağlandığı ilgili kurumlar tarafından defalarca açıklanmıştır” dedi.

Son 21 yılda Türkiye’nin toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak kırılması zor bir rekora imza attığını aktaran Erdoğan, ”2023 sonu için hedefimiz 30 milyon fidan daha dikerek, bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Tek gayesi ülkenin ve milletin kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. Biz çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz. Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken, maşaları ve sahiplerini ise kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz. Buradan ana muhalefet partisinin başına sesleniyorum; Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Buradan soruyorum, acaba bugüne kadar ne kadar zeytin ağacı, fidanı diktiniz veya kızılağaç diktiniz? Ne kadar ağaç diktiniz, çıkın rakamını açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti iktidarı olarak geldiğimizden bu yana milyonlar değil milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık. Zeytin ağaçlarını, fidanlarını diktik. Yurt içinde mankurtlar ve yurt dışındaki azılı düşmanlarımız tarafından ülkemiz aleyhinde yürütülen yalan ve iftira kampanyalarının gerisindeki sinsi strateji her gün biraz daha çöküyor. Aynı karanlık stratejinin tezahürü taktiklerin bitip tükenmeyeceği anlaşılıyor. Muhalefet görünümlü operasyon aygıtlarının medyada, sosyal medyada, kendilerini rahat hissettikleri kimi kamusal alanlarda sergiledikleri provokatif söz ve davranışların çoğu bu gayeye matuftur. Başaramadınız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Hiçbir emek sarf etmeden hiçbir çözüm üretmeden hiçbir program ortaya koymadan sadece insanlarımızın dertleri ve umutlarını istismar ederek hayallere dalanlar kabusla uyanmaya mahkumdur” ifadelerini kullandı.

"Her gün bir aday daha çıkıyor"

“Son iki aydır yaşadığımız, her gün karşılaştığımız her olay milletimizin verilmiş sadakası olduğunu ortaya koyuyor” diyen Erdoğan, ”Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet cenahı sandıkta tecelli eden iradeyi halen kabullenmiyor. Her gün bir aday daha çıkıyor. Ya bitmeyecek sizin adaylarınız, siz çıkarmaya devam edin. Bu millet kimi nereye oturtacağını gayet iyi biliyor. Kavganın, skandalın, kapalı kapılar ardında ittifak ortaklarından bile habersiz yapılan kirli pazarlıkların ardı arkası hiç kesilmiyor. Vergi uzmanı oldukları için, matematiği çok iyi bildikleri için 38-39 tane milletvekilliğini yavrucuklara dağıtıyorlar ondan sonra da eyvah yalnız kaldık diyorlar. Halil İbrahim Sofrası diyerek aylarca millete pazarladıkları masada, seçimden beri çeşitli ayak oyunlarıyla birbirlerini yemekle meşguller. Türkiye’nin en büyük talihsizliği maalesef iş bilmez, vizyonsuz, ufuksuz ve basiret yoksunu bir muhalefet zihniyetine sahip olmasıdır. Biz bugünkü sorunları çözecek, yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek çalışmalar peşinde koşarken, kendi bireysel hırsları için adeta birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır. İnşallah ileride bugünleri nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlara hitap eden Erdoğan, “Aziz milletim bugün sizlerle hasbihal edelim. Buradan işçisinden memuruna, emeklisinden esnafına ve çiftçisine kadar sabit ve dar gelirli her bir vatandaşımıza sesleniyorum. Sanayicisinden KOBİ’sine, ihracatçısından teknoloji geliştiren girişimcisine kadar ülkesinin kalkınması için emek veren herkese sesleniyorum. Öğrencisinden ev hanımına tüm kardeşlerime sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar, inişler çıkışlar, darlıklar bolluklar olabilir. Hem içeride ardı ardına yaşadığımız badirelerin hem bölgesel ve küresel krizlerin hem de kendi sosyal bünyemize has birtakım sorunların yol açtığı sıkıntıların hepsi de gelip geçicidir. Türkiye’nin gücü de, imkanları da, potansiyeli de geçmişle mukayese edilemeyecek derecede büyüktür. Ayaklarımızın altındaki çakıl taşlarının bizim dikkatimizi önümüzdeki deryadan uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz. Bu kritik dönemde hep birlikte yapmamız gereken şey ülkenin milli çıkarlarını, ülkenin ortak menfaatlerini, evlatlarımızın geleceğini küçük beklenti ve endişelerin önüne koymaktır” dedi.

Yaşanan sıkıntıların üstesinden birlik ve beraberlikle gelineceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Emin olun bunu başardığımızda önümüzde kimse duramaz. Deprem yaralarını sarmak için 104 milyar dolara mı ihtiyacımız var? Şayet bu dediğim şekilde hareket ederek kısa sürede hem o şehirleri ayağa kaldırır hem de o parayı yeniden milli ekonomimize kazandırırız. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizi yeniden inşa etmemiz mi gerekiyor? Omuz omuza verir yükü paylaşırsak bu sorundan da kurtuluruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah kayıplarını gidermemiz için ilave kaynağa mı ihtiyacımız var? Şayet ortak geleceğimize birlikte sahip çıkarsak umduğunuzdan bile daha kısa bir sürede tüm bu sabit gelirli vatandaşlarımızı eskisinden çok daha yüksek alım gücüne kavuşturmuş oluruz. Kurumlarımızın çalışmalarında, şehirlerimizin altyapısında sistemin işleyişinde hala eksikler mi var? Tıpkı iki elin parmakları gibi kenetlenirsek hayal ettiğimizden daha erken bir vakitte hepsini de tamamladığımızı görürüz. Milletimiz bu başarı hikayesini sadece son bir asırda bile defalarca yazdı. İstiklaline kast eden terör örgütlerinin başını ezerek yazdı. Gabar’da yazdı, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde yazdı. Bütün bu destanları yazarken terör örgütlerinin inlerinde işlerini bitirdi. Son 21 yılda verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak yazdı. Şimdi de milletimiz bu başarı hikayesini ülkemizin siyasi kazanımlarını, ekonomik hedeflerimizle taçlandıracağımız kritik bir dönemde yine bizi destekleyerek yazıyor” açıklamasını yaptı.

“6.5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz”

6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Erdoğan şunları söyledi:

“Hepimizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için 680 bin yeni konut inşa etmek üzere kolları sıvarken, ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6.5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1.5 milyonunu İstanbul’da ve en kısa sürede yapmamız ise ertelenemez bir mecburiyet halini almıştır. Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm projemiz milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Projemize yapılan başvuru 160 bini aşmıştır. İnşallah 15 Ağustos tarihine kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacağız.”

"Meclisimizin açılmasıyla birlikte milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"

Sivil ve özgürlükçü bir Anayasa vurgusu yapan Erdoğan, 2 haftalık süreçte gerçekleştirdiği programlara değindi. Erdoğan, ”Türkiye’nin hedeflerinin ve potansiyelinin büyüklüğünden bahsederken bunları demagoji olsun diye söylemiyoruz. Katıldığımız programlarda ve ziyaret ettiğimiz illerimizde ülkemizin gerçeklerine bizzat şahit oluyoruz. Siyaseti Ankara’da koltuk kavgası vermek olarak görenler bunu anlamasa da savunmadan turizme, tarımdan enerjiye, güvenlikten adalete kadar her alanda Türkiye destan yazmaktadır. Geride bıraktığımız 2 haftalık süreçte iştirak ettiğimiz etkinliklerde bu hakikati tekrar görme fırsatı bulduk. Son Kabine toplantımızın ertesi günü eğitimlerini başarıyla tamamlayan toplam bin 102 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile idari yargı hakiminin kura heyecanına ortak olduk. Kura töreninde hem ülkemizin adalet hizmetlerinde aldığı mesafeyi bir kez daha hatırladık hem de önümüzdeki döneme dair hedeflerimizi kamuoyuna ilan ettik. Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz. Cumhur ittifakındaki ortaklarımızla istişare içinde bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Ankara’da misafir ettiğini hatırlatan Erdoğan, ”Filistin davasına ve Filistin halkının mücadelesine verdiğimiz güçlü desteği bu vesileyle bir kez daha yineledik. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin ülkemizin ev sahipliğinde bir araya gelmesi bu ziyarete farklı bir boyut katmıştır. Filistinli kardeşlerimizin aralarındaki itilafları gidererek güç birliği yapmasından duyacağımız memnuniyeti her iki dostumuza açıkça ifade ettim. Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olan 497’si kadın, bin 592’si erkek toplam 2 bin 89 polis memurumuzun yemin töreni için Gölbaşı’ndaydık. Emniyet teşkilatımızın tüm kademelerinde 17-25 Aralık girişimlerinden itibaren almaya başladığımız, 15 Temmuz ihaneti sonrasında hız verdiğimiz tedbirlerin de ne kadar isabetli olduğunu bu törende bir kez daha gördük. İster yargı, ister güvenlik, isterse mülki idare olsun FETÖ’cü unsurlardan arındırdığımız her kurumumuzun hizmet standardı yükseliyor. Devletimiz 40 yıl boyunca kılcallarına kadar sızan FETÖ virüsünden temizlendikçe vatandaşına karşı sorumluluklarını daha iyi yerine getiriyor. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek inşallah bu kazanımı çok daha ileriye taşıyacağız. Gardımızı düşürmeden, yaşadığımız acıları unutmadan mücadeleyi sürdürmek, şehitlerimize karşı vefa borcumuzdur” diye konuştu.

"İDEF’23 kendi rekorunu kırdı"

Türkiye’nin yıldızının parladığı alanların başında savunma sanayiinin geldiğini ifade eden Erdoğan, bu sene 16’ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2023’te Türk savunma sektörünün ulaştığı gurur verici seviyeyi görme fırsatı bulduklarını belirterek, ”Yerli yabancı toplam bin 461 firmanın temsil edildiği fuar boyunca imzalanan sözleşmelerin proje hacmi 56,5 milyar liradır. İmzalanan anlaşma sayısı itibarıyla İDEF’23 kendi rekorunu kırmıştır. Son derece başarılı geçen İDEF’23’ün de katkısıyla inşallah sene sonunda 6 milyar dolarlık savunma ihracatı hedefimizi yakalayacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz “

Erdoğan, ”28 Temmuz Cuma muharrem ayının 10. günü olması hasebiyle aynı İslam tarihinde pek çok önemli hadise ve mucizenin vuku bulduğu Aşure Günü, Kerbela faciasından dolayı yüreklerimizin yandığı bir hüzün günüdür. Pendik’teki Ali Baba Sultan Cemevi’ni ziyaret ederek muharrem orucunu Ehl-i Beyt sevdalısı canlarımızla birlikte açtık. Alevi-Sünni, Kürt-Türk diyerek aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğimizi böylece bir kez daha gösterdik” dedi.

YAŞ Toplantısı kararları

YAŞ Toplantısı kararlarını değerlendiren Erdoğan, ”Bölgesel gelişmeler babında kritik bir dönemde yaptığımız Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantımız, ordumuzun gücüne güç katmıştır. Şurada aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’ye fedakarca hizmet etmiş tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni görev tevdi ettiklerimize de Mevla’dan muvaffakiyetler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaştık"

İhracat rakamlarını da değerlendiren Erdoğan, ”Geçen hafta açıklanan ihracat ve temmuz ayı ihracat rakamları, bu alanda yakaladığımız ivmenin artarak sürdüğünü gösteriyor. İhracatımız temmuzda yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar oldu. Bu rakamla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaştık. 2023’ün ilk 7 ayında ihracatımız ise 1443 milyar 435 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız yüzde 2,1 artışla 253 milyar 380 milyon doları buldu. Bir diğer sevindirici gelişme, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payının artmasıdır. 2022 yılında yüzde 37 olan bu oran, yılın ilk 7 ayında yüzde 41’e çıkmıştır. Türkiye için üreten, çalışan ve istihdam oluşturan, Türk ürünlerini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

İhracat gibi turizm sektöründen de müjdeli haberler alındığını açıklayan Erdoğan, ”Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin olarak gerçekleşti. Aynı dönemde turizm gelirimiz ise yüzde 27 artışla 21,7 milyar dolara ulaştı. Gecelik ortalama harcama ise 67 dolardan yaklaşık 100 dolara yükseldi. Temmuz ayının da turizmciler açısından güzel geçtiğini görüyoruz. Turizmde 2023 hedefimizi 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik. 6 ay önce yaşadığımız deprem felaketine ve seçim sürecine rağmen hedefimizi koruyoruz. Yılsonunda hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Erdoğan, ”Sporda da ülkemizin başarı grafiği giderek yükseliyor. Sporcularımız sadece 2023 senesinde katıldıkları müsabakalarda toplam 3 bin 883 madalya kazanarak yüzümüzü güldürdü. Filenin efelerinin başarısından sonra genç haltercilerimiz geçen hafta düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda kürsüyü kimseye bırakmadı. Dün ise millet olarak hepimizin göğsünü kabartan bir başka zafere tanıklık ettik. Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bizlere gerçekten büyük bir gurur yaşattı. Bu önemli başarının ata sporumuzun okçulukta geldiği yer itibariyle gerçekten her türlü takdire şayandır. Farklı branşlarda İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç yeteneklerimizin hepsini buradan şahsım ve milletimim adına tebrik ediyor, her birinin anlından öpüyorum. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Türk sporunun yüzyılın başarısını sergileyeceği bir inşallah arena olarak tarihe geçecektir. Kazandığımız her bir madalyayı bu zaferin bir müjdecisi olarak görüyorum. İstikbalimiz teminatı olan gençlerimize yatırım yapmayı, onları başta spor, turizm ve eğitim olmak üzere her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Seçim beyannamemizde gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah bunları adım adım hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Orta Vadeli Program

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın toplantıda hükümet için bir yol haritası mahiyetinde olan Orta Vadeli Program’la ilgili kapsamlı bir sunum yaptığını ifade eden Erdoğan, ”Orta Vadeli Programımız başta iş dünyamız olmak üzere sendikalarla, odalarımız ve sivil toplum temsilcileriyle yakın diyalog halinde hazırlıyoruz. Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız Orta Vadeli Program’ın 85 milyonun tamamına rehberlik edeceğine inanıyoruz” dedi.

Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Fındık alım fiyatlarını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bugüne kadar rızkını topraktan kazanan tüm vatandaşlarımızın yanında olduk, yanında olmayı sürdürüyoruz. Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Bugünkü toplantımızda 16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticilerimizi korumak üzere Toprak Mahsulleri Ofisini yeniden görevlendirdik. Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir: Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize ayrıca kilogram aşına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak. Yaklaşan yeni fındık hasat sezonu ile kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.