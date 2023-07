Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üzerinden 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz'

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ’cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek şekilde kaydettik. Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz’un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde Beylerbeyi Stadyumu’nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında konuşma gerçekleştirdi. Programda aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu.

"O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz’un 7. yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde okudukları dualarla şehitlerimizin aziz ruhlarını şad eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim şehitlerimizi cennetiyle müşerref kılsın. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime, ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anından itibaren sokağa çıkan darbecilere geçit vermeyen herkese şahsım ailem ve milletim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında bir gerçeği tekrar ifade etmek istiyorum. Biz şehitlerin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakların üstünde olandan daha fazlası toprağın altında yatıyor. Onların canlarına kastedenleri unutmamak bizim görevimizdir. O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ’cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken, hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmuyoruz” dedi.

"15 Temmuz’un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Merhum Aliya İzzetbegovic, ’Unutulan soykırım tekrar yaşanır’ diyor. Rahmetli Mehmet Akif ise ibret alamayanlar için tarihin tekerrür edeceğini uyarıyor. 15 Temmuz’u unutursak, mazlumlarını haklarını çiğnetmiş oluruz. Unutursak, her yaştan kahramana mahcup oluruz. Unutursak, benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş ve sinsi şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu nedenle 15 Temmuz’u Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan ettik. Bugünü tarihimizdeki yerini uygun bir şekilde idrak ediyoruz. Şehitlerimizi unutturmayacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı iletiyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep beraber net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz’un 7’inci sene-i devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yılda geçse 15 Temmuz’un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara öfkemizi dinç tutacağız. Kardeşlerim, milletlerin tarihinde bazı dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz bizim açımızdan işte böyle bir kilometre taşıdır. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; biz sadece darbe teşebbüsü püskürmekle kalmadık, milletçe şanla şerefle gururla anlatılacak bir destan yazdık. Milli iradenin tankla tüfekle uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Türkiye’nin geçilmez olduğunu işgalcilere ve piyonlara bir kez daha hatırlattık. Nasıl tek yürek olunacağını tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan her zümreden bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz bizim onurumuzdur, şeref madalyamızdır. 15 Temmuz istiklal beyannamesidir. Bu temiz alınlarına dayanan namlulara aldırmayıp ülkesi için direnenlerin direnişidir. Bu çoluk çocuğunun rızkını traktörünün kamyonun lastiğini yakıp darbecilere direnenlerin direnişidir.. Bu yüzünü Türkiye’ye dönmüş kalbini Türkiye’ye açmış mazlumlara umut aşılayanların direnişidir. Milletimiz canı pahasına hainlere ’dur’ demiştir. Hanımlar, unutmayın burada Nene Hatun’ların Kara Fatma’ların fedakarlığı vardır. Ben sizleri böyle görüyorum. Şehit polis Cennet kızımızı böyle görüyorum. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere direnen yiğitlerin imanını unutamayız. İstanbul’dan Ankara’ya al yıldızlığı bayrağı kefen yapanların fedakarlığını unutamayız. Türkiye’yi bir işgal girişiminden kurtaran bu cephe oldukça kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz” dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin sembollerini hedef aldılar"

“Atatürk Havalimanı’nda saat 23.15’te havalimanına gelen bay bay Kemal’in tankların arasından nasıl sıyrıldığını biliyorsunuz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tankların arasından FETÖ’cüler bay bay Kemal’i alıp Bakırköy Belediyesi’ne götürdüler. ’Erdoğan’ın geleceğinden haberim olsaydı, ben de beklerdim’. dedi. Ben de senin öyle gideceğini bilseydim, uçağımızı biraz erken indirip seninle orada buluşurdum. Bunlar korkaktır, bunlardan bir şey olmaz. 15 Temmuz öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı. Kaldığımız yere gönderilen suikast timinden kıl payı kurtulduk. Nice badire nice saldırı atlattık. Benim korumalarım şehit oldular. Türkiye topyekûn işgal girişimine maruz kaldı. Darbecilerin hedefindeki kurumlara baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Milletin evi olan cumhurbaşkanlığı külliyemiz bombalandı. TBMM bombalandı. MİT, Özel Harekat Başkanlığımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz çok ağır saldırıya uğradı. Türkiye Cumhuriyeti’nin sembollerini hedef aldılar. Kolay değil 251 şehidimiz oldu. 2 bin 200’ü aşkın gazimiz oldu” diye konuştu.

"15 Temmuz’u anlayamayan Çanakkale’yi, Sakarya’yı anlayamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin orduyla arasını açmayı hedeflediler. Bizim askerimizin adı Mehmetçik’tir. Neden bizim askerimize Mehmetçik demişiz. Küçük Muhammed adına Mehmetçik demişiz. Tarihten böyle gelir. Hiçbir ülkede böyle bir isim yok, sadece biz de var. Mehmetçik’i yedirmeyiz, gereği neyse yaparız. Kamu kurumları içinde güvensizlik oluşturarak zaaf oluşturmaya çalıştılar. Doğu ile Batı’yı işgal edilmesi de bir mesajdı. O köprü burada. İşgal edebildiler mi? Benim milletim kadınıyla erkeğiyle tankların altına yattı ve direndi ve köprümüz işgal edilemedi. ’Köle olmayacağız’ dedik, ’Devletimizi parçalatmayacağız’ dedik, ’Türkiye’yi işgal ettirmeyeceğiz’ dedik, ’Şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz’ dedik. FETÖ’cü alçaklara teslim olmadık. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale’yi, Sakarya’yı, Dumlupınar’ı anlayamazlar. 15 Temmuz’u anlamayanlar, ’Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal’ mısrasının manasını anlayamazlar. 15 Temmuz’u anlayamayanlar, ’Allah devlete millete zeval vermesin’ diyen ağzı dualı annelerimizi anlayamazlar. 15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Canıyla imtihan edilip imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye 15 Temmuz’a kontrollü darbe iftirası atan gafillerin kıraatı yetmez. 15 Temmuz’un sulandırılması ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir” şeklinde konuştu.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.