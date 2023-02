Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vefat sayısı 9 bin 57, yaralı sayımız 52 bin 979'

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde Türkiye genelindeki vefat edenlerin sayısının 9 bin 57’ye, yaralı sayısının ise 52 bin 979’a yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, polis ve askerlere yönelik "deprem bölgesinde yoklar" iddialarına da sert şekilde yanıt vererek, "Bizim askerimiz şereflidir, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Hatay’da yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depremin yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, “Hatay bu felaketten en çok etkilenen en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor. Az önce depremin merkezi Kahramanmaraş’ı ziyaret ettim. Oradaki durumun vahametini yakından gördüm. Ve şimdi de Hatay’da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de farklı değil” ifadelerini kullandı.

"Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız, vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız"

Depremin yaşandığı andan itibaren devlet kurumlarının vatandaşların yardımına koştuğunu vurgulayan Erdoğan, “Tabii tümüyle ülke genelinde AFAD’ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti. Şüphesiz işimiz kolay değildi. Yaklaşık 13.5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda ekili olan bu depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Buna rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik. Kamu personelinden sivil toplum kuruluşu üyelerine, yurt dışından gelen afet ekiplerinden gönüllülere kadar sayıları 60 bini bulan akredite kişi her konuda canla başla çalışıyor. Ülkemizin istisnasız diğer 71 vilayetinin tamamında deprem bölgesindeki ekiplerimize yardım konvoyları çıkartıldı. Bu şekilde de on binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü. Elbette eksikler var. Şartlar çok açık net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Çalışmaların daha etkin yürütülmesi için deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan olağanüstü hal kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

"Basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben hazzedemiyorum"

Birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yapan Erdoğan, “Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum. Bunun yanında da üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugünü böyle konuşmam çok daha farklı konuşurum. Zira şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber ederek hazine maliye başta olmak üzere adımlarını atmış ve bu ara dönemde tüm depremzedelere 10’ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş’ta açıkladım. Bu bir son değil. Ama bir yıl içerisinde de tüm felaketzedelerimizin konutlarını talimatı verdim 10 vilayetimizin onunda TOKİ yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokmak suretiyle hem enkaz kaldırmaları hızlandıracağız, bunun yanında da konut yapımını hızlandıracağız. Bir yıl içinde hedefimiz Malatya’da Elazığ’da Bingöl’de Van’da olduğu gibi, ki bunlar bizim bildiğimiz işler bunları yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış hükümetiz. Bunu yapacağız. İlçelere varıncaya kadar bütün bunları inşallah halledeceğiz. Şu anda AFAD’ın bütün çadırları ile ilçeler biliyorsunuz depremzedelerin emrine amade kılınmış vaziyette. Çalışmalar buralarda sürdürülüyor” diye konuştu.

"60’ı aşkın ülkeden birçok destekler yardımlar geliyor"

Deprem felaketi sonrasında yurt dışından birçok ülkeden yardımların geldiğini belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle 60’ı aşkın ülkeden birçok destekler yardımlar geliyor. Bunların içerisinde Azerbaycan başta olmak üzere, İsrail desteklerini vermiş durumda. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt bunları desteklerini vermiş durumda. Hala telefonlarla desteklerini vereceklerini ifade ediyorlar. Madden nakdi ayni bu tür yardımlarını gönderiyorlar. Şu anda AFAD’a bu konu ile ilgili olarak tüm Türkiye’de de kuruluşlar ayni nakdi destek veriyorlar. Tüm destek veren vatandaşlarıma da şahsım milletim adına da çok çok teşekkür ediyorum. Bugün izim için sınama günüdür. Bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır”

"Vefat sayısı 9 bin 57, yaralı sayımız 52 bin 979"

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısını da açıklayan Erdoğan, "Şu anda Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57. Hatay’da vefat yasımız şu an 3 bin 356. Yaralı sayımız 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Şu an itibariyle Hatay’ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak ’Hatay’da biz asker göremedik, jandarma göremedik, polis göremedik’ gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, polisimiz şereflidir ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Şu an itibariyle sağlık çalışanlarında da 9 bin 179 personel burada akredite ve çalışıyor. 7 valimiz 12 kaymakamımız burada görevli. 18 yabancı ülke buradalar. Arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Bütünüyle vefat edenlere tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Hatay’da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır" dedi.