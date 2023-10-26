Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaşanan gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini ortaya koymuştur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olan Türkmenistan’ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammeddov ve heyetini Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretin Berdimuhammedov’un devlet başkanı olarak Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir ehemmiyet taşıdığını kaydetti.

Türkmenistan ile ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerin karşılıklı saygı, işbirliği ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerde ilişkilerimizi tüm veçheleriyle değerlendirdik iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkmenistan ile enerji, ulaştırma, ticaret, bilgi teknolojileri, KOBİ’ler, çevre, meteoroloji ve iklim değişikliği, tarım, standardizasyon, akreditasyon, medya, insan kaynaklarının yönetimi, gençlik ve spor, eğitim, kültür ve arşiv alanlarında anlaşmaları imzaladık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze başta olmak üzere bölgenin karşı karşıya kaldığı meseleler hakkında Berdimuhammedov ile görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Türkmenistan’ın enerji kaynakları bakımından dünyanın bölgenin önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut konjonktürde Türkmenistan doğalgazının Türkiye ve Türkiye üzerinden arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan ile ikili, gerekse Azerbaycan’ın dahli ile güçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu işbirliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Hazar geçişli doğu batı orta koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerini paylaştıklarını bildiren Erdoğan, "Görüşmelerde Türkmenistan ile birçok konuda benzer bakış açılarına sahip olduğumuzu gördük. Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olan Türkmenistan’ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz bugünkü gündemimizde önemli bir yer teşkil etti” dedi.

Türkmenistan’da faaliyet gösteren şirketlerin bugüne kadar 50 milyar doların üstünde müteahhitlik projesine imza attığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alandaki işbirliğimizin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Türkiye Türkmenistan İş Forumu da iş adamlar ve ilgili kurumlar arasında karşılıklı etkileşim gelişmesine yardımcı oldu. Türkiye Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Türkiye Bağımsızlığından bu yana her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında oluştur olmaya devam edecektir. Serdar kardeşime çok teşekkür ediyorum. İmzaladığımız 13 başlıkta bu protokolle Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığı görüyoruz bundan sonraki yüksek düzenli stratejik toplantılarla çok daha fazlasını hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.