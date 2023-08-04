Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yerel seçimler) En iyi aday tespitlerini yaparak seçime hazırlanacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye ilişkin, "Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlere ilgili soruya ise, "Türkiye’yi tarıyoruz taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçime hazırlanacağız" cevabını verdi.

İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme konusunda, "Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat başkanım görüşmeleri yapıyorlar. Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoruna yönelik soruya ise Erdoğan, "Rusya ile aynı çizgideyiz. Tahılların una çevrilmesi ve bunların fakir ülkelere naklini yapacağız. Şu anda bile biz bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Fransa’nın yaptığı iş iyi değil. Geçmişteki yaptığı uygulamalar bütün bunlar dünyanın bütün kayıtlarında mevcut. Hele ki bunu Afrikalılar biliyor. Altın sevki durdurulmuş durumda, yapılan ülkelere zulmün karşılığıdır" şeklinde konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat’ın amiralliğe terfi ettiğine yönelik soruya da Erdoğan, "Bu atamadan çok çok memnun oldum, hele de böyle bir kızımızın amiralliğe yükselmesi çok güzel. Ben kendisini kutluyorum. Bundan sonraki şuralarda inşallah bunun devamı gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerle ilgili soruyu ise, "Türkiye’yi tarıyoruz taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçime hazırlanacağız" diye yanıtladı.