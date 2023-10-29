Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bayram tebriklerini kabul etti.

Buradaki törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, Ankara’da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün akrabaları ve Kurtuluş Savaşı şehitlerinin yakınları ile şehit ve gazi yakınları, bazı meslek grupları, gençler, engelli bireyler, sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini iletti.

Törende, Başkent’te görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sundu. Tebriklerini ileten davetliler, Cumhuriyet’in 100. yılına özel verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri kabul ettiği alanda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar görev yapan tüm Cumhurbaşkanlarının yağlı boya portreleri resimleri de yer aldı. Törene gelen konuklar bu tabloların bulunduğu koridordan ilerleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sundu.

Salonda, "Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Eser" isimli sergi için hazırlanan yağlı boya eserler de sergilendi.

Yağlı boya eserler arasında, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen dev projeler ile TCG Anadolu, Milli Muharip Uçak Kaan, TOGG, Fatih Sondaj Gemisi, Akıncı, Hürjet, Altay Tankı, Bayraktar Kızılelma gibi önemli savunma sanayii projelerinin yağlı boya tabloları da yer aldı.

Törene katılan davetlilere, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı için basılan 5 Türk lirası madeni hatıra parası ve PTT tarafından basılan ’Türkiye Yüzyılı’ yazılı pul hediye edildi.

Resepsiyona gelen davetlilere dağıtılan sergi takdim kitapçığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu ifadelerine yer verildi:

"Milletçe, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Canları pahasına bu toprakları bizlere vatan kılan, Cumhuriyetimizi kurarak üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir ülke bırakan tüm kahramanlarını rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’millete efendilik yoktur, hizmet vardır’ tavsiyesinin ışığında, ’ülkesini en çok seven ona en iyi hizmet edendir’ düsturuyla Türkiye ve Türk milleti için tam 21 yıldır gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz. Asırlık hizmet, yatırım, eser ve projeleri 21 yıla sığdırmanın haklı gururuyla 85 milyon el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız muhteşem yatırımları bir araya getiren ’Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında 100 Dev Eser Sergisi’ tarihe düştüğümüz bir nottur. Her biri milletimizin birer gurur abidesi olan bu hizmetlerin inşasında rol olan, emek veren, katkı yapan herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’yi hedefleriyle buluşturmak, Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirmek için ülkemize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhları şad, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."