Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zaferinin 101’inci yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’deki törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde düzenlenen törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu.

Tören, Ankara’da görev yapan farklı rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Törende ayrıca ilk kadın Amiral Gökçen Fırat da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğamiral Fırat ile kısa bir sohbet etti.