Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 24 yıllık sürpriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Erdoğan’ın 19 Ocak 1999 tarihinde Kestel ziyareti sırasında çekilen fotoğrafını ve günün gazete manşetinin yer aldığı tabloyu kendisine hediye etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir ve AK Parti Kestel İlçe Teşkilatı, AK Parti Grup Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’ya gitti. Grup toplantısına katılan heyet, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlamlı bir hediye verdi. Erdoğan’a, 19 Ocak 1999 yılında Kestel’deki bir cemiyete katıldığı sırada çekilen fotoğrafı ve yerel bir gazetenin ‘Siyaset yapma yasağı bulunan T.Erdoğan Kestel’i salladı’ başlıklı gazete manşeti, Belediye Başkanı Önder Tanır ve Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç ve İlçe Başkanı Nesri Demir tarafından kendisine takdim edildi. Anlamlı hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa heyeti ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarında şu sözlerle paylaştı: “AK Parti Bursa Milletvekillerimiz Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç ve İlçe Başkanımız Nesri Demir ile birlikte, Türkiye yüzyılının lideri, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a, 16 Ocak 1999 yılında Kestel ilçemizi ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı ve yerel gazetenin manşet haberini takdim ederek yeniden Kestel’imize davet ettik. Dünya liderimizi Kestel’imizde bir kez daha ağırlamayı nasip et Ya Râbbi. Dosta güven, düşmana korku salan bir liderle aynı yolda yürüyoruz. Elhamdülillah”