Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'de sıcak karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Balıkesir mitingine katılmak için şehre geldi. Havaalanından otobüs ile çıkan Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'de sıcak karşılama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Balıkesir mitingine katılmak için şehre geldi. Havaalanından otobüs ile çıkan Erdoğan’ı bekleyen vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

Balıkesir Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait havaalanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından çıkıp Cengiz Topel Caddesi’ne geldiği an caddeyi sağlı sollu dolduran vatandaşlarla karşılaştı. Halk oyunları ekibi otobüs önünde figürlerini sergilerken, bazı vatandaşlar otobüs önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekildi. Karanfillerin atıldığı karşılama töreninde Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı önünden geçen otobüste Erdoğan vatandaşları selamladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra miting alanına geçti.