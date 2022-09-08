Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: DEAŞ'ın sözde yöneticisi Türkiye'de yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: DEAŞ'ın sözde yöneticisi Türkiye'de yakalandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ’ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: DEAŞ'ın sözde yöneticisi Türkiye'de yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: DEAŞ'ın sözde yöneticisi Türkiye'de yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: DEAŞ'ın sözde yöneticisi Türkiye'de yakalandı