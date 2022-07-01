Haberler / Ekonomi / Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti net 5.500 TL olarak açıkladı. PAYLAŞ TAKİP ET 01.07.2022 17:29 Güncelleme: 01.07.2022 17:29 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti net 5.500 TL olarak açıkladı. Etiketler asgari ücret HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN 'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor' İstanbul’un ilk canlı hayvan pazarı Silivri’de açıldı İstanbul'da sahte parfüm operasyonu Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı Çok Okunanlar 1 Ortaköy Fatih’e ağlıyor 2 Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi 3 Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti 4 Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş 5 İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’ 6 YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Yolcu otobüsü alev alev yandı Silivrili Muhtarlardan Özdağ’a yanıt 'Özdağ özür borçludur' DAHA FAZLA Kale’de silahlar patladı 2 yaralı Park halindeki otomobil alev alev yandı Elektrik kesintileri yapılacak İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor 12.’si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu