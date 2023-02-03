Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli’de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış töreninin ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına geçti. Burada partililerle sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttıktan sonra bölgeden ayrıldı.