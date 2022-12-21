Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkor kardeşleri barıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görülen Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ne katılarak, hak sahiplerine ödüllerini takdim etti. Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Yunus Emre Kardeşler de ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. Ömür Akkor’a evlenmesi tavsiyesinde bulunan Erdoğan, Akkor’a düğününe katılma sözü de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkor kardeşlerden sarılmalarını isteyerek, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye’yiz” dedi.