Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’na gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçiminde oyunu kullandıktan sonra Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Mezarlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın mezarlarını ziyaret ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.