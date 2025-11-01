Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde esnafı ziyaret etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni’ne katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesini gezerek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri esnasında esnaf ile sohbet ederek zanaatkarların eserlerini inceledi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb