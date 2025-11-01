Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde esnafı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni’ne katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçesini gezerek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri esnasında esnaf ile sohbet ederek zanaatkarların eserlerini inceledi.