Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Başdanışman Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın da hazır bulunduğu kabulde, Bakan Bayramov’a, Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmini hedeflenen 15 milyar dolara çıkarmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Enerji ve ulaştırmada birlikte hareket etmenin ve tam iş birliği içinde bulunmanın iki ülkenin menfaatine olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trans-Hazar ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun önemine işaret ederek, bu yolları daha verimli kullanmak gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine dair normalleşme sürecinin de ele alındığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur Koridoru’nun ivedilikle açılması ve kapsamlı barış anlaşmasının bir an önce hayata geçmesinin normalleşme süreci için önemli olduğuna dikkati çekti.