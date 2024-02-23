Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de sevgi gösterileri ile uğurlandı

Balıkesir'deki programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentten vatandaşların sevgi gösterileri arasında uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de sevgi gösterileri ile uğurlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’deki programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentten vatandaşların sevgi gösterileri arasında uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’nden çıktıktan sonra vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Tezahüratlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan Balıkesirliler, onunla birlikte fotoğraf çektirerek bir süre sohbet etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Balıkesir’den ayrılmak üzere havaalanına hareket etti. Erdoğan, uçakla şehirden ayrıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb