Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu
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EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi’nden esinlenerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.