Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Bartın’a gitmek üzere havalandı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın’a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, patlamanın meydana geldiği bölgedeki çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.