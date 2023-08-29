Cumhurbaşkanı Erdoğan Beykoz'a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz’da “2023-2024 Su Ürünleri Avcılık Sezonu”nun açılışını yapacak. Uğur Işılak’ın konser vereceği törende, horon oynanacak bolluk ve bereket için dualar edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelindeki denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla Poyrazköy Limanı’nda düzenlenecek törene iştirak ederek yeni sezonun açılışını gerçekleştirecek.

1 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesinde teknelerde son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar törenin ardından kısmetlerini aramak üzere denize açılacak.

Açılışta balıkçılarla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı ve bereketli bir sezon dileyerek balıkçıları denize uğurlayacak.

Vatandaşlara balık dağıtımının yapılacağı açılışta, Uğur Işılak konser verecek, bolluk dolu bir sezon için dualar edilecek.