Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da eski komşularını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz'da eski komşularını ziyaret etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz mitinginin ardından İstanbul’da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.