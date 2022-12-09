Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in katılımıyla Vahdettin Köşkü’nde daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi