Cumhurbaşkanı Erdoğan çadırkenti ziyaret etti, depremzedelerin yüreğine su serpti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta çadırkenti ziyaret ederek depremzedeleri teselli etti. “Şehidim var“ diyen anneye sarılan Erdoğan, “Acımız hep birlikte büyük. Telafi edeceğiz inşallah. Evlerinizi bir yandan yapacağız. Kahramanmaraş yıkılmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadyumda kurulan çadırkenti ziyaret ederek depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu, yakınlarını kaybedenlere de taziyelerini iletti.

"Biz sizlerin hizmetkarınızız, ne gerekiyorsa onları yapacağız”

“Siz kara gün dostusunuz, kara günde de geldiniz” diyen bir kadın, “Devlet de bizim babamız atamızdır. Babamıza atamıza sığındık” ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Biz sizlerin hizmetkarınızız, ne gerekiyorsa onları yapacağız” karşılığını verdi.

Depremzedelere “Yılmak yok, yılmayacağız. En kısa zamanda da bu sıkıntıları inşallah aşacağız” diyen Erdoğan, “Şehidim var” diyen anneye sarılarak teselli etti.

"Bu felaketi de inşallah kısa sürede atlatacağız"

"Acımız hep birlikte büyük, telafi edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim sabrınızı arttırsın. Kahramanmaraş yıkılmaz. Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş’ı yıkılmaz. Allah yardımcımız olsun. Allah sabırlar versin. Elden ne geliyorsa yapacağız. Süratle de bu işleri inşallah bitireceğiz. Bir de tabii arzu edenleri biz Antalya’ya geçici bir zaman için hızla gönderebiliriz. Oradaki otellerde misafir ederiz. Yemesi içmesi her şeyi bu otellerde halledilecek. Birinci derecede Antalya Alanya’yı yapacağız. Eğer böyle bir şeyi kabullenirseniz bir an önce sizleri oralara gönderebiliriz. Çok büyük geçmiş olsun. Büyük bir felaket. Bu felaketi de inşallah kısa sürede atlatacağız. Evlerinizi bir yandan yapacağız. Biraz zaman alacak ama halledeceğiz. Köydeki evinizi hemen hallederiz. Burası biraz gecikir. Burası şu anda 1 yıllık plan içinde inşallah. Bir taraftan enkazlar kalkacak. Bir taraftan da inşaatları yapacağız” diye konuştu.