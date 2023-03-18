Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıldönümü törenleri için Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesine helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesinde askeri törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.