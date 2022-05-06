Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Çatalca Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu yaz karayollarıyla birlikte burada ciddi bir asfaltlama çalışması yapılacak. Çukur, çamur Çatalca'da olmayacak. Çatalca'yı daha güzel bir hale getireceğiz' dedi.

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  • 06.05.2022 15:35
  • Güncelleme: 06.05.2022 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Çatalca Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yaz karayollarıyla birlikte burada ciddi bir asfaltlama çalışması yapılacak. Çukur, çamur Çatalca’da olmayacak. Çatalca’yı daha güzel bir hale getireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca’da Cuma namazını kıldıktan sonra ilçe belediyesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ziyareti sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

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Bir süre Çatalca Belediye başkan Mesut Üner’i makamında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Çatalca’da yazın asfaltlama çalışmalarına hız verileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada “Ramazan bayramını Çatalca’da sizlerle geçireyim istedim. Bayramın ertesinde de belediyeyi ziyaret edeyim istedim. Yola çıkarken bizim eğitimden sağlığa kadar alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Sözümüzü büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla Türkiye’de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Çatalca’yı değerlendireceğimiz zaman, Çatalca’da da altyapı üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız. Mesut Kardeşimizi Belediye başkanı yaptınız. İnşallah bu yaz karayollarıyla birlikte burada ciddi bir asfaltlama çalışması yapılacak. Çukur, çamur olan bir Çatalca olmayacak. Çatalca’yı daha güzel bir hale getireceğiz. Ulaştırma bakanım burada gerekli temini verdi. Belediye başkanımım da araç gereç konusunda gerekli temini verdi. İnşallah altyapı üst yapı konusunda gerekli çalışmalar yapacak. Tokat’ta mandadan bahsettik, Çatalca’da manda kalmadı neredeyse. Meğerse; Çatalca bu işte çok mahirmiş. Manda kaymağı manda sütü bunlar Çatalca’da adeta marka.. Her zaman Çatalca’nın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi

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İHA

SHA Editör
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