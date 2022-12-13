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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i Kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i Kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i Kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’i Kabul etti.