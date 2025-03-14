Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajla sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mart Tıp Bayramı' paylaşımı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajla sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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