Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye erken doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye erken doğum günü sürprizi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Bahçeli'nin yeni yaşını üç hilalli pastayla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye erken doğum günü sürprizi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye erken doğum günü sürprizi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ettiği Bahçeli’nin yeni yaşını üç hilalli pastayla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye doğum günü sürprizi yaptı. Görüşmede üzerinde üç hilal bulunan pasta kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye erken doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye erken doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye erken doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye erken doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye erken doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye erken doğum günü sürprizi