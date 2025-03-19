Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda çiftçilerle iftar yaptı. Programda konuşan Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanından 81 ilden gelen kıymetli üreticilerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bu mübarek akşamda Milletin Evinde sizleri ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Artık 19. gününü geride bıraktığımız Peygamber Efendimizin cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelediği son 10 gününe eriştiğimiz Ramazan-ı Şerifinizin mübarek olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi inşallah 30 Mart’ta vasıl olacağımız Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Bu mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, edilen duaların milletimizin yanı sıra Gazzeli, Suriyeli ve Yemenli mazlumlar başta olmak üzere tüm Müslümanların birliğine, beraberliğine, zulümden kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekibine program için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlerin şahsında vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen tüm çiftçi kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ülkemizin kalkınmasındaki ana aktörlerden olan sizlerden Allah razı olsun diyor, Rabbim milletimize yokluğunuzu hissettirmesin diyorum. Burada öncelikle şu noktayı ifade etmek isterim. Çiftçi kardeşlerimize sadece ülkemiz tarımına katkılarından ötürü değil, en sancılı dönemlerde demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeyi ve ülkemizi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. Darbecileri engellemek için mahsulünü ateşe verecek kadar vatanlarına sevdalı çiftçilerimizin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

"O karanlık gecede darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Erdoğan, "15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik. Sadece demokraside değil, tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takdirle takip edilen seviyeye birlikte getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da yine sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm vatandaşlarımızın saadeti, refahı, kardeşliği için geceli gündüzlü koşturuyoruz. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan, Türkiye’nin iyiliğini istemeyen alçakların sabotajlarına prim vermeden, 85 milyonun huzuru ve esenliği için gayret gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem tarıma hem de yaz kış demeden üretim yapan çiftçilere hak ettiği değeri vermenin çabasında olduklarını belirterek, "Gayretlerimizin, emeklerimizin olumlu neticelerini hamdolsun çok geniş bir yelpazede bizzat görmeye başladık. Bitkisel üretimden hayvancılığa, balıkçılıktan kırsal kalkınma yatırımlarına tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Burada elbette uzun uzadıya anlatacak değilim. Sektörün içinde olanlar zaten neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Sizlerle ve ekranları başında bizleri izleyen kardeşlerimle sadece birkaç önemli rakamı paylaşmak arzusundayım. Özellikle ellerine geçirdikleri her fırsatı Türk tarımını ve onun arkasındaki milyonlarca kahramanı kötülemek için kullananların burayı çok dikkatli dinlemesini tavsiye ediyorum. Yine burada birilerinin ’Türkiye’de tarım bitti’ dediği rakamları söylüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdiklerini, 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonunda bu rakamın 135 milyar lirayı bulacağını dile getirdi. Türkiye’de 206 çeşit tarım mahsulü üretildiğini kaydeden Erdoğan, "Bunların birçoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. Bitkisel üretimde on birinciyiz. 21 üründe dünyada ilk üçteyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada dokuzuncu, Avrupa’da 3. sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada yedinci, Avrupa’da birinci konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada dokuzuncu, Avrupa’da ise ikinciyiz. Yumurta üretiminde dünyada onuncu, Avrupa’da ikinci, bal üretiminde dünyada ikinci, Avrupa’da ilk sırada bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada on altıncı, Avrupa’da 2. sıradayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimdeki bütün bu başarılarla birlikte tarım orman sektörünün geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini, 2002 yılında 25 milyar dolar olan tarımsal hasılayı üç katına çıkartarak 2024 yılında 74 milyar dolara yükselttiklerini aktardı.

"’Tarım bitti’ iftirası atılan Türkiye, bugün tarımsal hasılada Avrupa’da lider dünyada ise 8. sıradadır" diyen Erdoğan, "Aynı dönemde ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık, geçen sene 32,6 milyar dolara ulaştırdık. Yani 2002’de ülke olarak neredeyse bir yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz. Tarımda son 22 yılda 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. 186 ülkeye 2 bin 250 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. İhracatta 13 üründe dünyada ilk 3 ülke arasındayız.İlk Üç Ülke Arasındayız 186 ülkeye 2 bin 250 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. İhracatta 13 üründe dünyada ilk 3 ülke arasındayız. Tohumculukta 104 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu listeyi daha da uzatmamız mümkündür. İdrakleri kapanmamış olanlar için bu rakamlar ziyadesiyle kafidir. Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup, hükümetimizi ve tarım sektörünü karalamaya devam ederler. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yalan ne kadar büyük olursa olsun, hakikat güneşini kapatamaz. Muhalefetin çarpıtmalardan medet umarak perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır. Bütün bu başarıda emeği olan, alın teri döken siz çiftçi kardeşlerimi bugün bir kez daha yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

Amaçlarının, vatandaşın kaliteli, sağlıklı ürüne ulaşması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanımızın ücretini ödediği üründe hile, burada aldatmaca olmamasıdır. Bakanlığımız, sizlerin alın terinizde ürettiğiniz ürünleri vatandaşlara sahtecilikle, taklitle sunanlara karşı bir denetim seferberliği başlattı. Denetimler sonucunda taklit, tağşiş yapılan sağlıksız ürünler artık anlık olarak yayınlanıyor. Sağlıklı ve güvenilir gıda denetimleri yanında fahiş fiyatla mücadelemizde hız kesmeden sürüyor. Açgözlüler, özellikle mübarek Ramazan ayını fırsata çevirmek için eskiden beri malumunuz her yola başvurmaktadır" diye konuştu.

Ramazan öncesinde fırsatçılara meydanın boş olmadığını göstermek adına bir dizi tedbir aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet olarak adeta dört koldan çok yoğun bir mücadele içine girdik. Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Rekabet Kurulumuz fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili incelemeler başlattı. Ayrıca ürün arzını dönük önlemleri aldık. Bu mübarek günlerde temel gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmadı. Hatta birçok işletmemiz indirim kampanyalarıyla hem enflasyonla mücadeleye destek verdiler, hem de Ramazan ayında vatandaşımızın daha uygun maliyetle ürünlere ulaşmasına destek oldular. İnşallah Ramazan ayından sonra da bu mücadelemiz sürecek. Vatandaşın helal lokmasına göz dikenlerin heveslerini, Allah’ın izniyle kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz" dedi.

85 milyon vatandaşın, 62 milyon turistin gıda ihtiyacı sorunsuz karşılanıyorsa bunda en büyük emeğin çiftçilerde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımda plansız üretimden kaynaklı sorunların giderilmesi için devrim niteliğindeki düzenlemeyi geçen yıl uygulamaya koyduk. Sektörün yıllardır beklediği tarımsal üretim planlamasına başladık. Artık hangi ürünün nerede ne kadar ekileceğini planlıyoruz. Düzenleme ile bu ürün para yetmedi, elde kaldı gibi şikayetlerinde inşallah önüne geçeceğiz. Üretim planlamasıyla uyumlu olarak yeni destekleme modelimizi de kamuoyumuzla paylaştık. Artık çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden biliyor ve ürün ekim planını buna göre yapıyor. Hayvancılıkta da planlama bölgeleri oluşturuldu. Buralarda üretim yapacaklara ilave teşvik ve desteklerimizi açıkladık. Üretim planlamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içinde daha net göreceğiz. Diğer yandan tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak destekten faydalanan çiftçi sayımızı arttırıyoruz."

Bütün tarım politikalarının merkezine üretimin en temel faktörü suyu aldıklarını bildiren Erdoğan, "Son 22 yılda tam 3 trilyon 350 milyar lira maliyetli 11 bine yakın su ve sulama tesisini hizmete almıştık. Bu yıl içinde de 132 milyar lira yatırımla 321 tesisi daha sizlerin hizmetine sunacağız. Şurası bir gerçek ki sadece devletimizin yatırımları ve sizlerin emeğiyle üretimde istenen sonuçların alınması mümkün değil. Her geçen yıl iklim değişikliğinin sebep olduğu sıkıntılara daha fazla maruz kalıyoruz. Maalesef bu yılda benzer bir durumla karşılaştık. Bu tür durumlar için tarım sigortasının ehemmiyetini tekrar hatırlatıyor. Sigorta yaptırmayan çiftçi kardeşlerimizi sigorta yapmaya davet ediyorum. Prim ödemelerinin 3’te 2’sine kadarını devlet olarak karşıladığımız TARSİM’in kapsamını her geçen yıl genişletiyor. Yeniliklerle çiftçimizin ürünlerini koruma altına almasına destek sağlıyoruz. Kırsalda hayat standardını yükseltilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Uyguladığımız kırsal kalkınma programlarında yüzde 50 ile yüzde 100 arası hibe desteklerimiz bulunuyor" diye konuştu.

Çiftçilerle müjdeleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Böylece kırsala yaklaşık 25 milyarlık yatırım ve 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Ayrıca uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan yeni kaynakları taşkın koruma projelerinde kuraklık önleme sistemlerine, kırsal kalkınmadan ormancılığa kadar sektörümüzün gelişimi için kullanmayı sürdürüyoruz. Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yani 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu rakamın 250 milyon dolarının sadece deprem bölgesine tahsis edildiğini de paylaşan Erdoğan, "Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle davetimize icabet ederek iftar soframızı şereflendiren siz çiftçilerimize teşekkür ediyor. Her birinizi milletin evinde misafir etmekten duyduğum memnuniyeti tekraren ifade ediyorum" şeklinde konuştu.