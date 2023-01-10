Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Esnafımızın hammadde, malzeme alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini yüzde 50 oranında artırarak 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ato Congresium ‘da gerçekleşen ’’Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması’’ programında konuştu.

Erdoğan, ”Gönülleri fethede fethede bu toprakları vatan haline getirdik. Yaşanan her kargaşa döneminden sağ salim çıkabilmemizi, kısa sürede toparlanıp yeniden ayağa kalkabilmemizi gizli gücümüz esnafımızın ahilerimizin dirayetine borçluyuz. Bunun son örneğini 15 Temmuz’da gördük. Darbeci hainlere sokakları dar eden vatandaşlarımızdan önemli kısmı esnafımızdı. Sivil Şehit ve gazilerimiz arasında ilk sırayı esnafımız alıyor. O gece birileri atacakları sosyal medya mesajlarının tonunu ayarlamakla meşgulken bizim esnafımız ölüm kusan silahlara meydan okuyordu” dedi.

Esnaf toplumun sorunlarını yansıtan önemli bir topluluk olduğunu kaydeden Erdoğan," Hayatının bir döneminde esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak biz de sizlerin içinden çıkarak buralara geldik. Ülkemizde işlerin nasıl gittiğini anlamak için önce esnafa bakıyoruz. Orada huzur, dirlik, şükür varsa tamam diyoruz. Orada sıkıntı görüyor, şikayet duyuyorsak dikkatimizi öne çıkan meselelerin çözümüne yöneltiyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz ay Antalya’da Kumluca’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ekiplerin esnafa acil ihtiyaçları için 10’ar bin lira maddi destek verildiğini söyleyen Erdoğan, ”Esnafımızın bir kısmı benim zararım o kadar fazla değil, daha çok ihtiyaçları olanlara verin diyerek kendilerine sunulan parayı iade etti. Esnafımız bu ahlaka, bu duruşa sahip olduğu müddetçe Allah’ın izni ile ne bu ülkeye, ne bu millete hiç kimse diz çöktüremez. Anadolu’da esnaf demek ahi demektir. Ahi demek de kardeş demektir. Ahiliğin esasları da şunlardır. İnançta; sebat, doğru yolda; olgunluk, dilde; açıklık, sözde; düzgünlük, işte; kuvvet, çalışmada; dikkat, mal ve rızıkta; bolluk, dostlara sevgi; akrabalara şefkat" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan," İlk asrını geride bıraktığımız cumhuriyeti esnafımızla kurup bu günlere getirdiysek ülkemizi vesayetçilerin, darbecilerin, terör örgütlerinin kifayetsiz muhterislerin pençesinden nasıl esnafımızla kurtardıysak geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnafımızla tamamladıysak inşallah Türkiye Yüzyıl’ını da esnafımızla birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının sembolü 2023’te saflarımızı daha da sıklaştırıyor muyuz- Ülkemizin kazanımlarına göz dikenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen bir Covit -19 salgını yaşadık. Bu salgınla birlikte küresel emtia ve gıda tedarik zincirlerinde kırılmalar başladı. Yetmedi, Rusya Ukrayna Savaşıyla üstüne bir de enerji krizi eklendi. Gelişmiş ülkeler dahil tüm ekonomiler hayat pahalılığının başını çektiği ciddi krizlerle boğuşuyor. Tüm dünya son 60- 70 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor" diye konuştu.

Türkiye güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde bu süreçten kendini pozitif ayrışmayı başardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bu arada sıkıntılar da yaşadık. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik önceden beri devam eden sinsi oyunlar ekonomi alanında pervasız bir tehdide dönüştü. İçeride kasıtlı şekilde körüklenen panik bu tehdidin faiz döviz kuru ve enflasyon üzerindeki sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. Eşi benzeri görülmemiş bu tablonun yol açtığı tabloları göğüslemek için çok büyük mücadeleler verdik. Öncelikle her kesimin ama özellikle de esnafımızın ve çalışanlarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık" dedi.

Salgın döneminde esnafa sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak aktarılan kaynağın 4. 6 milyar lira olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan," 3 bin ve 5 bin lira tutarındaki hibeler olarak verdiğimiz destek 4. 3 milyar liradır. Halkbank kredilerinde 2020 ve 2021 yıllarında 14 milyar liralık ertelemeler yaptık. Kredi ve kefalet kooperatiflerine olan 850 milyar liralık borçların yeniden yapılandırılmasını temin ettik. Vergi, ve SGK borç yapılandırmalarında kredi garanti kefaletlerinin yükseltilmesine, icra takiplerinin ertelenmesine, mali sicil affına, vergi indirimlerine kadar pek çok kolaylık sağladık. Bunlardan biri de kazancı basit usulde tespit edilen esnafımızın gelir vergisi dışında tutularak yıllık beyanname yükünden kurtarılmasıdır. Hamdolsun bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda esnafa verilen önemli desteklerin olduğuna dikkat çekerek," Destekleri saymaya kalksak saatler, günler sürer. Esnafımızın Halkbank’tan kullandıkları faiz indirimli kredi limitini 5 bin liradan 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini bir buçuk milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüne paralel olarak esnafımızın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50’ye kadar artırdık. Son olarak esnafımıza tahsis ettiğimiz 100 milyar liralık kaynak için Halkbank kredilerinin faiz oranını yüzde 9 buçuktan yüzde 7 buçuğa indirdik. Hazinemiz, esnafımızın kredi indirimini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 milyar liralık bir kaynak kullandı. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolası ile hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı.3 ay gibi kısa sürede toplam 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği destek paketinin limitini 50 milyar lira ilave ile toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Ayrıca 1. ve 2. risk grubunda bulunan ve halihazırda esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk gruplarındaki esnafımıza da haziran ayı sonuna kadar yararlanma imkanı getiriyoruz. Binlerce esnafımızın daha yüksek tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Halkbank’tan paraf, troy esnaf kredi kartı bulunan esnafın kredi kartı harcamalarına üç ay ödemesiz olmak üzere toplam 12 ay vadeli yüzde 9. 75 gibi düşük faiz oranıyla taksitlendirme yapabileceklerini ifade eden Erdoğan, "Ayrıca paraf troy esnaf kartı olan esnafımızın hammadde, malzeme alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini yüzde 50 oranında artırarak 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz" müjdesini verdi.