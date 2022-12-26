Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”İnsanlarımızın bir kısmını diğerleriyle karşı karşıya getirmeye yönelik hiçbir gayretin bu topraklarda kök salamayacağını Mardin’den tüm dünyaya ilan ettik. Son Kabine toplantımızın ertesi günü Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi’ne katılmak için Avaza şehrine gittik. Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak iş birliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan’ın sahip olduğu doğal gaz potansiyelini ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına açacak projeler de zirve gündemimizde yer almıştır. Türkiye artık sadece kendisi için savunma sanayii ürünleri tasarlayan ülke olmanın ötesine geçmiştir. Tüm dünyada savunma sanayii ürünleriyle adından söz ettiren konuma geldik. Önümüzdeki yıl devreye alacağımız projeyle bu konumu daha da güçlendireceğiz” dedi.

Perşembe günü milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücretinin kamuoyuyla paylaşıldığını ifade eden Erdoğan, “Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı ve geliri buna endeksli milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücreti kamuoyuna açıkladık. Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında net asgari ücret 184 liraydı. Bu rakamı 2014 yılında bin liraya, 2015 yılında bin 300 liraya, 2020 yılında da 2 bin 825 liraya çıkardık. Kurda ve enflasyonda yaşanan artışı dikkate alarak 2022 Ocak ayında net asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak belirledik. Yıl içindeki gelişmeler bizi temmuz ayında asgari ücreti 5 bin 500 lira seviyesine çıkartmaya yöneltti. Geçtiğimiz hafta da 2023 yılı net asgari ücretini 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Böylece asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 55 oranında yükseldi. Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını 250 TL’ye çıkardık” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş zamlarının da benzer bir yaklaşımla yapılacağını belirterek, ”Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız” açıklamasını yaptı.

"EYT ile ilgili beklentileri karşılayacak hazırlığı tamamlıyoruz"

EYT ile ilgili de açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır. Amacımız bir sonraki yıl yani 2024’te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçılara yönelik de vatandaşlara çağrıda bulunarak, ”Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır. Namuzssuzlardır. Milletimin her bir ferdinden bu tür fırsatçılara gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini bekliyoruz” dedi.

Bu hafta da çeşitli programlarla açılışların yapılacağını ifade eden Erdoğan, ”Ülkemizi, eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, dış politika, bütün bu alanlarda yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma adımını gerçekleştirmek için çıktığımız uzun ve meşakkatli yolculuğun her safhası ayrı bir mücadeleyle geçmiştir. Elbette bu süreçte ülke ve millet olarak pek çok bedel ödedik. Yeri geldi milletimizin hassasiyetleri üzerinden sosyal kaos çıkarmaya çalıştılar, yeri geldi hak ve özgürlükler üzerinden demokrasimize saldırdılar, terör örgütleriyle sınırlarımızı taciz ettiler, şehirlerimizi kana boğmak istediler. İçimizdeki hainleri kullanarak darbe girişiminde bulundular” diye konuştu.

Türkiye’nin yıllar boyu birçok sınamaya maruz kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Yaşadığımız ekonomik türbülans bu sürecin örneklerinden biridir. Ülkemizi sağ salim bu sarsıntıdan çıkartarak hedeflerimize daha sıkı şekilde odaklandığımız bir sürece girdik. Artık son günlerini yaşadığımız 2022’yi cumartesi gecesi uğurlayacak, pazartesi yeni umutlar ve heyecanlarla 2023’e merhaba diyeceğiz. Geçtiğimiz yıl eğitimde yeni dönem hazırlıkları için ilk kez tüm okullarımıza doğrudan 7 milyar lira bütçe gönderdik. Kullanılmayan köy okullarını yeni bir yaklaşımla dönüştürerek 2 bin 200 köy yaşam merkezi açtık. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için başlattığımız seferberlikle 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 99’a çıkardık. 1 milyon 110 bin ailemizin yararlandığı aile okulu projesini başlattık. Kütüphanesiz okul bırakmamak hedefiyle 16 bin 361 yeni kütüphane açarken, buralardaki toplam kitap sayısını 110 milyona çıkardık” dedi.

"Okullarda ücretsiz yemek imkanından yaralanan öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracağız"

Temel eğitimdeki 8 bin 324 okulun iyileştirme kapsamına alınarak donanımı ve kadrosuyla geliştirildiğini ifade eden Erdoğan, ”Matematik, İngilizce, bilim ve sanat alanlarında ilk kez açtığımız ücretsiz yaz okuluyla 1 milyon öğrencimize ulaştık. Okullarımızda yönetici ve öğretmenlere verdiğimiz çevre ve sıfır atık konulu eğitimlerle bu alanda yürütülen çalışmalara destek sağladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu çıkararak bu meslek grubunun özlük ve mali haklarında çok ciddi iyileştirmeler yaptık. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 160 binden 1 milyon 200 bine yükselterek sanayimizin çırak kalfa ihtiyacını karşılayacak önemli bir adım attık. Organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerini kurduk. Gönül coğrafyamızdan öğrenci yetişmesine katkı vermek için 7 uluslararası meslek lisesini faaliyete geçirdik. Taşımalı eğitimle ve pansiyonda kalarak eğitim gören 1. 8 milyon evladımızın tamamına şu anda ücretsiz yemek veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Ders kitaplarının ücretsiz olarak öğrencilere verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Okullar açılırken sıraların üzerinde ders kitapları ücretsiz. Onunla kalmadık, şimdi de ders kitapları yanında yardımcı kaynak kitaplarıyla da öğrencilerimizi ücretsiz buluşturmak için 160 milyon kitap dağıttık. Önümüzdeki yıl eğitimde köy okullarının tamamını köy yaşam merkezlerine dönüştürme projemizi neticelendireceğiz. Halen başarıyla süren mesleki eğitim merkezlerindeki çalışmalarımızı sanayi ile yakın iş birliği ile geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm okulların çevre dostu okullara dönüştürüleceğini açıklayan Erdoğan şunları kaydetti:

“En fazla enerji tüketen bin okulumuza toplamda 60 megavat kapasiteli çatı üstü güneş enerji sistemi kuracağız. Üretimine dönük faaliyet yürüten eğitim kurumlarımızı elektronik ticaret sistemine dahil edeceğiz. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmaları yoğunlaştıracağız. Okul yöneticilerine yönelik kültür, tarih, medeniyet bilinci seminerleriyle bunun ilk adımını attık. Yetişkinlerin yüzde 25’ini halk eğitim merkezi faaliyetlerine dahil edeceğiz. Kapsamı genişleterek okullarda ücretsiz yemek imkanından yaralanan öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracağız.”

Erdoğan, ”Geçtiğimiz yıl ülkemizin 81 iline yaydığımız ve her yıl 3 milyondan fazla üyesine hizmet veren gençlik merkezlerinin sayısını 36 ilave ile 432‘ye, genç ofislerimizin sayısını 65 ilave ile 352’ye çıkardık. Daha çok evladımızın erişimini sağlamak için yaş aralığını 12-25’e çıkardığımız gençlik kamplarımızdan 182 bin kişi yaralandı. Akademik kamplarımıza katılan gençlerimizin sayısı 140 bini buldu. Yurtlarımızı yaz aylarında ülkesini gezmek, tanımak isteyen gençlerimize ücretsiz olarak açtık. Rezervasyon sistemi ile yürütülen bu projeden 375 bin gencimiz yararlandı. Yüz binlerce gencimizin yararlandığı basketbol sahaları inşa ettik. Sportif yetenek taramaları kapsamında 1 milyon 459 bin öğrencimizin profesyonel spor hayatına geçişlerine rehberlik yaptık. Yüzme bilmeyen evladımızın kalmaması için ilkokul 3-4. sınıflar ağırlıklı bir proje ile 2 milyon 322 bin çocuğumuzu yüzme kurslarına dahil ettik. Milli sporcu kursu projesinden lise ve üniversite döneminde toplam 482 milli sporcumuzun faydalanmasını sağladık. Ülkemizin genelinde açtığımız 108 yeni yükseköğrenim yurt binasını akademik yıl başında öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Yükseköğretim öğrencilerimizin kredi, burs miktarını lisansta bin 250 liraya- buraya 45 liradan geldik-, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktorada 3 bin 750 liraya çıkarttık” diye konuştu.

Bu yıl rekor bir yerleştirme oranına ulaşarak 850 bin öğrenciye yurtlarda hizmet verildiğini aktaran Erdoğan, ”Yurtlarda kalan öğrencilerimize yaptığımız beslenme yardımını da 750 liradan bin 800 liraya yükselttik. Gençlerimize geçmiş dönem kredi ödemeleri ile ilgili verdiğimiz söz neydi? 3,3 milyon gencimizin 27 milyar liralık endeks borcunu sildik. Üniversite öğrencilerimizin harç sorunu vardı. Bununla ilgili boykotlar yapılırdı. Biz ilk bu işi uzatmadık, harç olayını kaldırmak suretiyle bu harç sorununu bitirmiş olduk. Büyük ilgi gören kamplarımızda ev sahipliği yaptığımız gençlerimizin daha iyi vakit geçirmesini sağlayacak programlar geliştireceğiz. Dene yap atölyelerini daha ileriye taşıyacak, çocuklarımızın bu alandaki kabiliyetlerini görebilmelerini sağlayacağız. Bakanlığımızın tüm faaliyetlerinin planlama ve uygulama aşamasında gençlerimize daha çok söz hakkı vererek özgüvenlerini artıracağız. Gençlerimizin istekleri doğrultusunda yürütülen tüm projeleri onlarla birlikte daha ileriye götürerek sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"85 yaş üstü her büyüğümüz için bir sorumlu doktor, her gebe için ebe tayin edeceğiz"

Sağlık alanında önemli iyileştirmeler yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl sağlıkta insanımıza en iyi hizmeti verebilmek için 195 bin hekim ve 304 bin ebe hemşire olmak üzere sağlık çalışanına çıkarttık. Sağlık çalışanlarımızın yüzleştiği güvenlik risklerini ortadan kaldıracak, mali beklentilerini karşılayacak çalışmalar gerçekleştirdik. Bay Kemal, çalışıyoruz. Durmak yok diyoruz, yola devam. Daha çok şeyler yapacağız. Senin SSK genel müdürlüğüne benzemez. O hastanelerin hali neydi. Savaş Ay hayatta olsaydı da anlatsaydı” dedi.

Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi’nin 4 bin 50 yatak kapasitesiyle hizmete açıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bir taraftan Bilkent, bir taraftan Etlik. Yaklaşık 30 bin yatakla hizmet veriyoruz. Türkiye’nin muhtaç olan değil, ihtiyacı olanlara el uzatan bir ülke olmayı sürdüreceğiz. Şehir hastaneleri yapılırken bizi eleştiriyorlardı. Şimdi bu hizmetlerin eşi benzeri olmadığını ifade ediyorlar. Bilkent’te kurduğumuz sağlık vadisiyle ülkemizi marka haline getiriyoruz. 85 yaş üstü her büyüğümüz için bir sorumlu doktor, her gebe için ebe tayin edeceğiz. Uzaktan muayene imkanı sağlayan elektronik muayene sistemi ile ülkemizi tanıştırmaya hazırlanıyoruz. Adalette kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ile ilgili hazırladığımız yasa değişikliğinin Meclisten geçerek yürürlüğe girmesini sağladık. İstinaf mahkemelerini yaygınlaştıracak ve güçlendireceğiz. Elektronik tebligat sisteminin yurt dışında vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" diye konuştu.