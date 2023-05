Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: 'Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra'

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazarcı esnafıyla tartışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na tepki göstererek, "Dün de pazarcıyla kavga ediyor. Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Böyle idarecilik, belediye başkanlığı olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’nda halka hitap etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esenler her zaman sandıkta aşkla şevkle patladı. Bugün bu meydanda birbirini Allah için seven var. 7 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Havaalanı millet bahçesinde tarihe geçen bir miting gerçekleştirmiştik. 1 milyon 700 bin kardeşimiz Atatürk Havaalanında toplanmıştı. Bu tabii birilerine korku verdi. Bizlere de tabii aşk sevda verdi. Tek yürek tek bilet olduğumuz o günde ne yaptık 14 Mayıs’ta aynı şekilde sandığa koştuk. Yüzde 87’nin üzerinde bir katılımla dünyaya örnek bir demokrasi dersi verdik. Bizde ise yüzde 90’a dayandı. Tarihin en yüksek katılımından bir seçim gerçekleştirdik. Hangi partiye oy verirse versin sandığa giden her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum. Esenler milletvekilliği seçiminde İstanbul 1.’si oldu. Cumhurbaşkanlığı’nda da Avrupa yakasının birincisi oldu. Yüzde 62’yi aşan oy oranıyla siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İlk turda rakiplerimize hatırı sayılır bir fark attık. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri artık kapandı. Milletimiz 323 milletvekilini Cumhur İttifakı’na vererek aslında hangi irade tarafından yönetilmek istediğini de beyan etti. Şimdi Millet İttifakı ne yapıyor. Ne yapacaksınız siz artık parlamentonun dışında kaldınız. Bay bay Kemal sen ne yapacaksın? Bir defa parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey var mı? Yasama organı neresi parlamento. E burada 323 kimde Cumhur İttifakı’nda. Esenler sana yol vermedi bay bay Kemal insanımız ne diyor bir kez daha istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor" dedi.

"Bay bay Kemal o Anayasa kitapçığını fırlatanlarla beraber yürüyor"

"Şimdi önümüzde kritik olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu var. Bu pazar yine sandıklara giderek 14 Mayıs’ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Yasama ile yürütme işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik artık bu acıları bir daha çekemeyiz. Rahmetli Ecevit’in önüne Anayasa kitapçığını fırlatanların o nobran tavrı bu milletin milyarlarca dolar lirasına mal oldu. Şimdi bay bay Kemal o Anayasa kitapçığını fırlatanlarla beraber yürüyor. Ama bizim farklılığımız var. Biz öyle Anayasa kitapçığını fırlatmaz onu okur ona göre kararımızı veririz. Siyasi istikrarsızlık Türkiye’ye altın değerinde yıllarını kaybettirdi. Terörün yıllarca bitirilememesinin sebeplerinden biri buydu. Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Sürekli gerilim üretti. Bundan da en çok anti demokratik güçler istifade etti. Ne zaman yasama, yürütme, yargı uyum içinde çalışmaya başladı işte o zaman ülkemiz ekonomik ve siyasi olarak da güç kazandı. Biz 2002’den itibaren bunu yaptık. Batı bunu hazmedemeyince ne dedi Erdoğan’ı yıkmak lazım dediler. Yıkabildiler mi hayır. Türkiye daha önce hayal dahi edemediği yerlere bizimle geldi. Milletimiz ülke tarihinin en büyük yatırım ve kalkınma hamlesiyle yine son 21 yılda tanıştı. Demokrasimiz en güçlü konuma bu dönemde çıktı. Terör örgütleriyle mücadele bu dönemde verildi. Küresel siyasette ülkemizin ağırlığı yine bu dönemde arttı. Hak ve özgürlük adına en önemli reformlar yine bu dönemde yapıldı. Kürt kardeşlerimizin meselelerinden Alevi kardeşlerimizin dertlerine kadar tüm adımlar bu dönemde atıldı. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları yine bu dönemde giderildi. Bu iklimin zedelenmesine Allah’ın izniyle pazar günü müsaade etmeyeceğiz” dedi.

"Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik”

Kentsel dönüşüm ve deprem konutuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini Esenler’de gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en büyüklerinden olacak ikinci millet bahçesinin çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde de Esenler’in önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Birileri sırf beklediği sonuç çıkmadı diye depremzedelerimizi kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan afetzedelerimize sahip çıkıyoruz. Toplam 175 bin deprem konutunun inşa sürecini böylece başlatmış olduk. Ekim-Kasım itibarıyla teslim etmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İktidara gelmek koltuklarını korumak adına her türlü rezilliği sahnelediler”

Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidara gelmek koltuklarını korumak adına her türlü rezilliği sahnelediler. Bölücü örgütün uzantılarından tutun da FETÖ’cü hainlere kadar herkesle kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar. İşte toplam oyları yüzde 1’i bile zor bulan 3-4 partiyle ne yaptılar onlara 40 tane milletvekilliği verdiler. Şimdi pazartesi günü ne olacak savaş alanına dönecek niye senin bu kadar milletvekilin varken sen 40 tane milletvekilini güya hesap uzmanısın nasıl oldu da bu partilere verdin. Biz meydanlar ne diyorsa onu yaptık ve yapıyoruz. İşte ne diyor eğer Selo’yu bırakmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyor. Kim bu Selo, Diyarbakır’da 51 kardeşimin ölümüne sebep olan kişidir. Benim milletim bu teröristlerle beraber olana eyvallah etmez. Talimatı bay bay Kemal nereden alıyor. Kandil’den alıyor. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadeleyi göze almak gerekir. Kandil ve Pensilvanya’dan gelen destek beyanın sizi de rahatsız ettiğini biliyorum. İstemediğiniz adayın sürekli tıpış tıpış dayatılmasını kabul etmediğinizi de biliyorum. Görüşlerimiz farklı da olsa ülkemizin ve milletimizin bekasıyla ilgili konularda aynı hassasiyeti paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra"

Konuşmalarında İBB Başkanı İmamoğlu’nun pazarcı esnafıyla kavgasına da değinen Erdoğan, "Ülkemizi her alanda çok daha ileri taşıyacağız. Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizim ile rakibimiz arasındaki vizyon farkını ortaya koymalı yeterlidir. Bay bay Kemal’in referansı nedir? İstanbul onun partisi değil mi? Yaptığı bir şey var mı? Yağmur olduğu zaman ortalığı sel alıyor götürüyor. Nerede Başkan? Bodrum’da, İsviçre’de kayakta. Dün de pazarcıyla kavga ediyor. Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Ondan sonra tutup zabıtayla karakola götürüyor. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle idarecilik, belediye başkanlığı olmaz. Bıraktı belediyeyi Van’da siyaset yapıyor. Orada PKK’nın işaretini yapıyor. Hanım bir taraftan o bir taraftan. Bunlar teröristlerle el ele kol kola. Ekrem’e de bay bay Kemal’e de hem pazar hem de 2024’te gereken dersi vermemiz lazım" dedi.

"Suriyeli sığınmacılar mutlaka çözüme kavuşacaktır"

Sığınmacılar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sığınmacılar konusunda bize, milletimize, inancımıza yakışır şekilde mutlaka çözüme kavuşturacağız. Suriye’nin kuzeyine şimdiye kadar 554 bin sığınmacı, güvenli ve gönüllü olarak döndü. 100 bini aşkın briket eve 88 bine yakın aile yerleşti. Konut projesi de tamamlandığında bu sayıya inşallah Katar’ın desteğiyle de 1 milyon kişi daha ilave olacak. Bize düşen sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmesidir" dedi.