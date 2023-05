Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Rusya' yanıtı: 'Sen şimdi Putin'e saldırınca ben buna 'eyvallah' etmem'

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) üyeleriyle İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Rusya’ iddiasına değinerek, "Sen şimdi Putin’e saldırınca kusura bakma ben de buna eyvallah etmem. Çünkü Rusya ile olan münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Yani dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz Amerika’dan daha fazla. Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmez, anlamazsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) üyeleriyle İstanbul Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gençlere ödüllerini takdim etti.

“Bu ülkede muhalefet ne için BAYKAR’a saldırıyor”

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençler hatırlarsanız son olarak iki yıl önce sizlerin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamıştık. Zirvemizin 3.’sünde sizlerle tekrar kucaklaşmak benim için ayrı bir bahtiyarlıktır. Ahde vefanız, salonlara sığmayan şu heyecanınız için teşekkür ediyorum. Daha fazla koşturmaya sevk eden güç işte şu tablodur. İşte bu güçtür. Bizi daha fazla çalışmaya teşvik eden aşk işte budur. Bize gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda böyle sağlam durdukça Allah’ın izniyle kimse bileğimizi bükemez. ’Güçlü Yanım Türkiye’ teması altında yapılan çalışmaların ve yürütülen projelerin gençlerimizin önünde ufuk açacağını biliyorum. Ülkemizin güçlü geleceğine katkı sağlayan ve bu sene kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında ödüle layık görülen kardeşlerimizin hepsini tebrik ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vereceğiz. TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi yolunda gayret gösteren tüm kurum ve kuruluşlarımızın yanında olacağız. Gümbür gümbür gelen bu gençliği TEKNOFEST’in 7.’sinde gördük. Ülkesini ve milletini seven 2 buçuk milyona aşkın genç TEKNOFEST’e adeta akın etti. Henüz başbakan olmadım, o sıra seçimleri kazanmışız, ben de Avrupa’yı dolaşıyorum. ’Bize İHA, SİHA verecektiniz. Terörle mücadele ediyoruz. Ne olacak.’ Condoleezza Rice hemen çağırdı. ’Hemen’ dedi ’İHA’ları verin.’ Bize verdiler ama 2 günlüğüne geldi. O zaman dünürüm Özdemir Bayraktar, adımını attı. İşte bugünkü İHA ve SİHA’ların kuruluşunu başlattı. Bazı sahtekarların ifade ettiği gibi devletten kredi, arsa, arazi böyle bir şeyi asla almadı almaz. O zaman benim dünürüm değil dava arkadaşımdı. İş yürürken İHA, SİHA yetmedi AKINCI geldi. Tabi yurt dışı siparişleri gelmeye başladı. Bütün bunlarla beraber devlet bankalarından, diğerlerinden asla kredi almadı. AKINCI yapıldı arkadan yeni bir adım KIZILELMA oldu. Bunlar tabi insansız savaş uçaklarıydı. Hele KIZILELMA şu anda tabi testleri yapıldı ama asıl noktası henüz daha olmadı, o olduğu anda şu andaki F16’ların taşıdığı bombaları taşıma kabiliyetine sahip. Gençler dikkat edin acaba bu ülkede muhalefet ne için BAYKAR’a saldırıyor. AKINCI’dan KIZILELMA’ya TOGG’dan ANKA’ya nice ürünümüz görücüye çıktı. Acaba bunlar neden hazmedemiyorlar da saldırıyorlar. Bunlar Erbakan hocamızın da yaptığı ’Devrim’ otosuna böyle saldırdılar. Biz de ’devrin otosunu’ yaptık. Şimdi devrin otosuna saldıramıyorlar. Söyleyecek yanları kalmadı. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız dedik. Ve başaramayacaklar. Her yaştan gencimiz inandıkları, çalıştıkları ve hayal ettikleri zaman neleri başarabileceklerini görmüş oldular. TEKNOFEST’e giden tüm gençlerimizin ufuklarıyla birlikte dünyaya bakış açılarının kökten değiştiğini görüyoruz. Başkalarına özenmek yerine çalışırsam ben de yapabilirim diyen her gencimiz istikbalimiz adına çok büyük bir kazanımdır” dedi.

“Açık konuşmak zorundayım bu CHP, LGBT’cidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “TEKNOFEST’e saldıranlarla gönüllü kuruluşlarımızı hedef alanların aynı çevreler olması elbette tesadüf değildir. Atatürk Havaalanı’nı Amerikalı şirketlere peşkeş çekmek isteyenler sizlerin faaliyetlerinden de rahatsızlık duyanlardır. FETÖ’cü ve bölücülerle kol kola girmekten çekinmeyenler, meclis kürsüsünden derneklerimizi tehdit edenler aynı kesimlerdir. LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kaynaktan. Açık konuşmak zorundayım. Bu CHP, LGBT’cidir. Bu İYİ Parti, LGBT’cidir. Onlarla beraber yol yürüyenler, bunlara ’hayır’ diyemediklerine göre onlar da LGBT’cidir. AK Parti’nin içine LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı’na sızamaz. Çünkü biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Eğer güçlü aileler olmazsa güçlü millet olamazsınız. İşte biz de gücümüzü buradan alıyoruz. Anayasa değişiklik teklifimizi gönderdik. Tabi seçim süreci nedeniyle adım atamadım. Seçimden sonra hedefimiz bu değişikliği yapmaktır. Ağızlarını her açtıklarında karamsarlık zerk edenlerle vakıf ve derneklerimizi dillerinden düşürmeyenler aynı zihin dünyasına sahiptir. Bunlar demokrasinin, milletin değerlerinin düşmanıdır. Bunlar Batı’nın ve küresel sermayenin içimizdeki gönüllü lejyonerleridir. Biz son 21 yıldır işte bunlarla, arkasındaki güçlerle mücadele ettik. Alçakça tehditlerle korkutulmasına zorbalıkla yıldırılmasına itibar suikastlarıyla sindirilmesine müsaade etmedik. Önümüzdeki dönemde durmak yok yola devam diyerek aşkla çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sen şimdi Putin’e saldırınca kusura bakma ben de buna eyvallah etmem”

Kılıçdaroğlu’nun Rusya iddiasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “14 Mayıs’ta ülke tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçim dönemini özellikle yurt dışından gelen açıklamalarla, dergi kapaklarından verilen mesajlarda çok net şekilde görüyorsunuz. Ne diyorlar? ’Erdoğan’sız bir Türkiye.’ Yahu bu Erdoğan size ne yaptı? Erdoğan bunlara bir şey yaptı. Bay Bay Kemal, sayın Putin’e saldırıyor. Kılıçdaroğlu, Biden ’Erdoğan’ın yenilmesi lazım’ kaydını düştü. Kayıtlarda var. Sen acizsin, zavallısın çünkü Biden böyle söylediği zaman ben neden böyle söyledi demedim. Sen şimdi Putin’e saldırınca kusura bakma ben de buna eyvallah etmem çünkü Rusya ile olan münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Yani dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz Amerika’dan daha fazla. Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmez, anlamazsın. Biz dünyanın dört bir yanıyla görüşürüz. Biz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz ama sen bunları öğreneceksin fakat o fırsat gelmeyecek sana yanındakiler sana bir fayda getirmez. Londra’nın tefecilerinden esrar, eroin kaçakçılarından 300 milyar dolar gelecekmiş beyefendiye onunla Türkiye’yi ayağa kaldıracakmış. Terör örgütü elebaşları her gün yaptıkları açıklamalarla bize ve ittifakımıza saldırırken, birilerine alenen oy istiyorlar. FETÖ’cüler, Bay Bay Kemal ortaklarının reklam ajansına döndü bunlar. Ülkemiz siyasetine bulaştırdıkları tüm pisliklerin kapağını tekrar açtılar. Haysiyet cellatlığından kaset kumpasına ne kadar insanlık dışı, ahlak, İslam dışı yöntem varsa hepsini devreye aldılar. Sorsan kimsenin işine, aşına, inancına, hayat tarzına karışmayacaklar. Ya bu ülkede evlatlarımız dahil kızlarımızın üniversite kapılarında başörtüden dolayı çektiği çileyi Bay Bay Kemal sen bize mi anlatacaksın. Sen bile bunlardan bir tanesisin. İmam hatipte okuyan kızımı İstanbul’dan alıp başka bir şehre göndermek zorunda kaldım. Niye? Sadece başörtüsünden dolayı. Bunları yaşadık biz. Siz kimi aldatıyorsunuz ya? Malum odalarda başörtüsünü çıkartıp içeriye aldıklarınız senin başkan yardımcın değil miydi ya? Lafa gelince dürüstlük gerçekte yalanın ve iftarının dibi var. Sizlerden 14 Mayıs’ta hem kendi hem ülkenin geleceğine sahip çıkmanızı, sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne de 21 yıllık iktidar döneminde biz asla bunlar gibi davranmadık. Ne kadar aykırı olursa olsun hiçbir düşünceyi yasaklamadık. İktidara giden yolda terör örgütleriyle gizli iş birliklerinde aramadık. Biz milletimiz ile beraber bu yolda yürüdük. Hep dürüst ve şeffaf olduk. Bizden önce bu ülkede başörtüsü, kılık kıyafet yasakları vardı, kaldırdık. Terör örgütü vatandaşlarımıza nefes aldırmıyordu, başlarını ezdik. Cudi, Gabar, Bestel’de inlerine girdik. Güneydoğu’da vatandaşlarımız özgürce yaşayabiliyorsa bizim sayemizde. Ülkemizi 21 yıl öncesine göre daha özgür, ekonomik olarak daha güçlü hale getirdik. 3 bin 600 dolardan, şu anda kişi başı milli geliri 10 bin 600 dolara yükselttik” şeklinde konuştu.