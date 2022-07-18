Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK kredisi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, zenginleşmesini istemeyenler; kalkınmanın temel alt yapısı olan ulaştırma, enerji, şehirleşme gibi yatırımlarımıza saldırıyorlar. Bu hezeyanların amacı asla ülkenin çıkarını, milletin menfaatini veya benzeri hayırlı niyetleri savunmak değildir. Doğrudan ülkemize ve milletimize husumetlerini ifade edemedikleri için yatırım düşmanlığı ile ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Esasen ulaştırma yatırımlarımızın ülkemize ve milletimize katkısını ifade etmek için sadece şu rakamlar bile yeterlidir. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak üç kat artmıştır. Ekonomik sıkıntıdan bahsediyordun, bakın rakam ortada. Bu kadar korkunç rakama ulaşmış ve şu anda otomobil satış yerlerinde birinci el otomobil dahi bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İkinci el ile işi idare etmeye çalışıyorlar. Bütün bunlara rağmen yaptığımız 112 milyar dolarlık altyapı yatırımı sayesinde karayollarımızdaki ulaşım hızı güvenli, konforlu hale gelirken, trafik kazası oranları ve can kayıpları da yüzde 82 düzeyinde azalmıştır" dedi.

"Ülkemize 20 yılda asırlık kalkınma altyapısı kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz"

Bayram boyunca havayolu trafiğinin de oldukça yoğun olduğunu aktaran Erdoğan, "Havayollarımızda da durum aynıdır. Havayollarımızda da rekor üstüne rekor. İstanbul Havalimanımız bayram boyunca günde ortalama bin 400 uçağın iniş kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy’ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Ne kadar haklı olduğumuz orada da ortaya çıktı. Dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun ve en iyi havalimanı olarak gösterilmektedir. Antalya Havalimanı’nın kapasite genişletmesi ihalesine verilen 8 buçuk milyar avroluk bedelin ilk ödemesi olan 2 milyar 138 milyar avrosu 28 Mart 2022’de Hazine’ye aktarılmıştır. Mevcut kapasite ile bu havalimanımız, 16 Temmuz’da toplam bin 68 uçak ve 188 bin 504 yolcuyla o da kendi rekorunu kırmıştır. Ülkemize 20 yılda asırlık kalkınma altyapısı kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün veya bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık. Allah’ın izni ile bundan sonra da milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Türkiye’nin bir süredir istisnai dönemlerden geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye, istisnai hadiselere de şahit oluyor. Bu istisna Gezi olaylarında kimi şehirlerimizin ana meydanlarının yaklaşık bir ay boyunca işgali ile sosyal bünyemizi çatlatma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna, çukur eylemlerinde PKK’nın kimi ilçelerimizin mahallelerindeki eylemleriyle, milli birlik beraberliğimizi yıkma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna, emniyet ve yargı içindeki hainlerin 17-25 Aralık‘taki kumpaslarıyla milli iradeyi gasp girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından oluşan belirsizliği fırsat bilenlerin siyaset kurumunu felce uğratma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna, 15 Temmuz’da ülkenin topyekun işgali, milletin topyekun esir alınma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoru ile vatanımızı bölme girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 2018’deki ekonomimizi mahvetme tehditleri ile ülkemizi dizleri üstüne çökertme girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna, 2020’deki tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını ile ülkemizi bu küresel sağlık krizinin altında bırakma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna, 2021 Aralık ayında başlatılan panikle ülkemizi kur dalgasında boğma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna salgınla başlayıp Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da derinleşen küresel çalkantıların faturasını ülkemize kesme girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna halen maliyet artışlarıyla açıklanamayacak fiyat hareketlerinin tetiklediği enflasyon ve hayat pahalılığıyla insanlarımızı karamsarlığa sürükleme girişimi olarak tezahür etmeyi sürdürmektedir. Türkiye tüm bu imtihanları başarıyla vererek yoluna devam etmiş, bugünlere gelmiş bir ülkedir. Avrupa’sından Amerika ve Asya’sına kadar tüm dünyanın enflasyondan resesyona nice sıkıntılarla boğuştuğu bu küresel fırtınadan Türkiye’yi kurtararak inşallah sahili selamete ulaştırmakta biz kararlıyız" dedi.

"Önceliği istihdama ve büyümeye verdiğimiz programımız sayesinde emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz"

Yaşanan her tecrübenin sonraki adımlar için eşsiz dersler verdiğini söyleyen Erdoğan, "Geçmişten bugüne edindiğimiz tecrübeler ışığında ülkemizin sadece altyapısını adeta yeni baştan inşa etmekle kalmadık, yönetim sisteminde de köklü değişiklikler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin zirvesini oluşturduğu bu değişimlerin her başlığı birer sessiz devrim niteliğindedir. Geçmişte siyasi, sosyal, ekonomik düzenimizi bir anda altüst edecek nice sınamayı bu süreçte nispeten küçük bedellerle atlatabilmemizi gerçekleştirdiğimiz tarihi reformlara borçluyuz. Son dönemde ekonomide bu hakikatle yüzleşiyoruz. Dünyanın gelişmiş diye tabir edilen ülkelerinin bile göğüslemekte zorlandığı küresel krizleri hamdolsun biz başarıyla yönetiyoruz. Önceliği istihdama ve büyümeye, yani insanlarımızın işine, aşına ve huzuruna verdiğimiz programımız sayesinde içeride ve dışarıda artık yavaş yavaş itiraf edilmeye başlandığı gibi emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Önümüzdeki şubat, mart aylarıyla birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız"

Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatların insanların hayatında yol açtığı refah kaybını telafi edecek tedbirler alındığını ifade eden Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her kesimden vatandaşımızın gelir seviyesini yükseltecek artışlar yaptık. Halen de yapıyoruz. Yılbaşında ve temmuz ayı başında yaptığımız düzenlemelerle insanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. İnşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Aynı şekilde üretimin ve ihracatın artmayı sürdürmesi sayesinde küresel krizi fırsata çevirecek adımları da atıyoruz. Önümüzdeki şubat, mart aylarıyla birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız. Türkiye’yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi 2053 vizyonunu da inşallah biz şekillendireceğiz. Yaptığımız hiçbir fedakarlığın, döktüğümüz her damla alın terinin, verdiğimiz hiçbir emeğin boşa gitmeyeceğinden emin olunuz. Ülkemizi geri kalmışlığın sefaletinden, vesayetin zincirlerinden, terör örgütlerinin pençesinden, darbecilerin saldırılarından, içerideki kifayetsizlerin basiretsizliğinden, dışarıdaki düşmanların tuzaklarından, 20 yıldır bunca badireden nasıl kurtardıysak inşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözüme kavuşturacağız. Yeter ki sabredelim, yeter ki çalışalım, yeter ki üretelim, yeter ki ülkemize sahip çıkalım, kardeşliğimize halel getirmeyelim, gerisi kendiliğinden gelecektir" dedi.

"Bu yıl ülkemize 38 farklı branşta 2 bin 632 madalya kazandıran sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum"

Erdoğan, "Türkiye 2023’ü kazasız belasız ve hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında önümüzde yepyeni ve aydınlık bir dönemin bizi beklediğini hep beraber göreceğiz. Sporcularımız bu yılın ilk 7 ayında uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılarla hepimizi gururlandırmaya devam ediyor. Bu yıl ülkemize 38 farklı branşta 2 bin 632 madalya kazandıran sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Sporcularımız son olarak Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda başarı çıtasını biraz daha yükselttiler. Akdeniz Oyunları’ndan 108 madalya ile ülkemize dönen sporcularımızın her birini şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Madalyalardaki branş çeşitliliği, ülkemizde spor altyapısının nasıl dengeli bir şekilde geliştiğinin de işaretidir. Ülkemizin 81 şehrine inşa ettiğimiz spor tesislerini, sporcu yetiştirme çalışmalarıyla, performans takip sistemi ile modern antrenman teknikleriyle birleştirdik Gençlerimizin azmi, kararlılığı, çalışkanlığı üzerine eklendiğinde ortaya bu başarılar çıktı. Şimdi önümüzde 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak Konya-İslami Dayanışma Oyunları ile 29 Eylül-2 Ekim tarihinde düzenlenecek İznik Dünya Göçebe Oyunları var. Ardından da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları geliyor. İnşallah bu müsabakalarda başarı ivmemizi artırarak sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

"18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimiz 300’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler"

Geçtiğimiz haftalarda yaz tatilini seyahatle geçirmek isteyen gençlere için 81 ilde belirlenen yurtların 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında açık olacağı müjdesini verdiklerini hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, rezervasyon sistemi ile işleyen bu hizmetten yararlanmaya başladı. İlaveten gençlerimizin cennet vatanımızın her köşesindeki tarihi eserleri rahatça görebilmeleri için Müzekart cinsi uygulamasını da hayata geçirdik. Bu sayede 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimiz 300’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler. Türkiye dünyanın devlet eliyle verilen en detaylı Yüksek Öğrenim Yurdu, öğrenim kredisi ve öğrenci bursu sistemine sahip ülkesidir. Bu yıl 750 bine yakın gencimiz yurt imkanından yararlanarak, 520 binden fazla gencimiz burs ve 881 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam etmiştir. Geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Halen öğrencilerimiz lisansta 850 lira, yüksek lisansta bin 700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alıyorlar. Yılbaşında bu rakamları tekrar revize edeceğiz, yükselteceğiz."

"Kredi ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık"

Günlerdir gündemde olan KYK borçlarına yönelik müjdeyi paylaşan Erdoğan, "Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellenmesini belirli bir faiz oranından değil, yurt içi fiyat endeksi farkına göre hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Bay Kemal yalan bol. Utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Eğer sıkıyorsa kendin gel bunu ispatla. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellenmelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Çalışmaları başlattık. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar lira üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere toplam 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenler ve usta öğreticiler ile Kur’an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacaklarının da müjdesini paylaştı. Erdoğan ayrıca, "Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Hekimlerimize ve diğer çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez” dedi.