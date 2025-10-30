Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merz'e Gazze tepkisi: 'İsrail yine bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur, bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in "İsrail kendini savundu" sözlerine tepki göstererek, "Hamas’ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail’in elinde mevcut ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze’yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Almanya Başbakanı Merz ile ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şansölye sıfatıyla ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiren Sayın Merz ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir defa da sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bugün yaptığımız görüşmelerde iki yakın NATO müttefiki olarak ortak çıkarlarımız zemininde ikili ilişkilerimizi ve uluslararası meseleleri ele aldık. Ayrıca stratejik hedef olarak gördüğümüz Avrupa Birliği’ne tam üyeliğimiz noktasında kendilerinden beklentilerimizi ifade ettik. Türkiye’nin bu konuda sergilediği kararlı iradenin birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında Türkiye-Birlik ilişkilerinin stratejik öneminin daha iyi anlaşılacağına inanıyorum" dedi.

Bugün Batı Almanya ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 64. yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64 sene önce Almanya’ya giden vatandaşların bugün 3,5 milyona varan nüfuslarıyla Almanya’nın kalkınmasına her alanda büyük katkı sunduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile yaptığı görüşmede Almanya’da yaşayan Türk toplumunun ortak değer ve zenginlik olduğunu bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, Almanya’daki vatandaşların kazanımlarının korunmasına verdiği önemin altını çizdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile yaptığı görüşmede ayrıca son yıllarda Avrupa’da artışı bir türlü engellenemeyen, yer yer ırkçılığa varan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadeleye atfettikleri ehemmiyeti vurguladıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışındaki kardeşlerimizin kültürlerini, kimliklerini ve kadim değerlerini muhafaza ederek bulundukları ülkelere entegrasyonunu hep destekledik. Bundan sonra da desteğimiz bakidir" dedi.

"Almanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı"

Türkiye ile Almanya arasındaki müstesna ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu seyrini sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, Almanya’nın Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade etti. Almanya ile 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Erdoğan, "Bu minvalde gerek ticaretimizi gerek müşterek yatırımları bir üst seviyeye taşıyacak savunma iş birliği konusunu Sayın Şansölye ile değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Sıkıntıları geride bırakarak ortak projelere odaklanmamız gerekiyor"

Avrupa’da değişen güvenlik koşulları ışığında savunma sanayii ürünlerinin tedarikinde geçmişte yaşanan sıkıntıları geride bırakarak ortak projelere odaklanılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurofighter uçaklarının temin süreci gibi Almanya’nın son dönemde bu alanda attığı olumlu adımları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayi alanında yakaladığı ivme dikkate alındığında Almanya ile çok geniş iş birliği imkanlarına sahip olduğunu, kazan-kazan anlayışı temelinde bu iş birliğinin daha da güçlendirilebileceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki soykırımı ilk günden itibaren uluslararası gündeme taşıdıklarını belirterek, bugün ayrıca Türkiye’nin terörle mücadeledeki beklentilerini de Merz ile paylaştığını kaydetti. Almanya’nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemine dikkat çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak Gazze’deki soykırımı ilk günden itibaren uluslararası gündeme taşıdık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yoğun çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi. "Bu mezalimin yeniden yaşanmamasına ve bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüme dair görüşlerimizi kendilerine aktardım" diyen Erdoğan, "Evvela bölgeye yardımların kesintisiz ulaştırılması gibi yeniden yapılanma sürecinde de herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade ettim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile yaptığı görüşmelerde Suriye’deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya Savaşı konularının da ele alındığını belirterek, "Devrimden bu yana geçen 11 ayda Cumhurbaşkanı Sayın Şara’nın liderliğinde Suriye, kalıcı barış, huzur ve ekonomik kalkınma yolunda ciddi ilerlemeler kaydetti. Yaptırımların kalkmasına paralel olarak bu sürecin daha da hızlanacağı inancındayız. Ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası suretiyle Suriye halkının tüm fertlerinin refah ve esenliği bizim için öncelikli hedeftir. Bu noktada 10 Mart mutabakatının uygulanmasına büyük önem atfediyor, bu yönde verilen mesajları dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın da Suriye konusunda Türkiye ile eş güdüm içinde çalışmaya atfettiği önemin farkında olduklarını söyledi. Erdoğan, "Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda da görüş alışverişimiz oldu. Savaşın adil ve kalıcı şekilde çözümü için diplomatik çabaların sürdürülmesini önemli görüyoruz" dedi.

Almanya ile yakın iş birliği içinde çalışmayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü temellere ve çok katmanlı ilişki ağına sahip Türk-Alman iş birliğinin Avrupa’nın ve mücavir coğrafyalarımızın güvenliği için vazgeçilmez olduğunu bugün bir kez daha teyit etmiş olduk. Bu anlayışla Almanya ile yakın iş birliği içinde çalışmayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Sözlerimin sonunda değerli dostum Şansölye Merz ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Türkiye sıradan bir Avrupa veya Asya ülkesi değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman gazetecinin sorularını da cevapladı. Kopenhag kriterleri ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Öncelikle şu an itibarıyla Türkiye’de bizim bu yaklaşımlar noktasında rahatız, huzurluyuz. Çünkü biz Kopenhag kriterleri noktasında hep şunu söyledik. Kopenhag kriterleri bizim için olumsuz bir yaklaşım süreci değil. Eğer Kopenhag kriterleri noktasında Türkiye’ye yaklaşılıyorsa bizim de bunun karşısında Ankara kriterlerimiz vardır. Ankara kriterleriyle biz Avrupa’ya ve dünyaya açılırız. Çünkü Türkiye sıradan bir Avrupa veya Asya ülkesi değil. Türkiye, Avrupa’da, Asya’da her noktada bu süreci dünyada en iyi işleten ve işleyen bir demokrasi ülkesidir ve bu konuyla ilgili de herhangi bir sıkıntısı yoktur" dedi.

"Bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman gazetecinin Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir sorunuz oldu. Herhalde kim hangi makamda olursa olsun, bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Hangi makamda olursanız olun eğer hukuku ayaklar altına alırsanız, yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık, her tür yanlış alır başını gider. Nitekim İstanbul’daki süreç böyle işlemiştir ve şu anda da bu süreci yargı kendisine terettüp ettiği şekilde işletmektedir ve gereğini de yapmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakemlerle ilgili bahis iddialarına da değinerek, "Örneğin son dönemde mesela bir hakemler olayı çıkmıştır ve bu hakemler olayında da yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak herhalde bir devlet bunu takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır ve vatandaş tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce şimdi çok da mutlu olmaktadır. Neler oluyor, neler demeye başlamıştır" şeklinde konuştu.

"Gazze’de olanları Almanya olarak görmüyor musunuz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz’in İsrail’i destekleyen açıklamalarına katılmadığını belirterek, Merz’e Gazze’de olanları takip edip etmediklerini sordu. Erdoğan, "Sayın Şansölye’nin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur: Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Hamas’ın elinde bombalar yok. Hamas’ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail’in elinde mevcut var ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze’yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz? Bunlar Gazze’yi vurmak suretiyle, bırakın vurmayı, orayı açlıkla, soykırımla terbiye etmenin hep gayreti içerisinde olmuştur ve hala da bu devam etmektedir. Tehdit vardır. Gazze’ye yiyecek gönderilmesi noktasında örneğin Kızılay’ımız oraya gıda yardımı yapamamaktadır. Böyle bir durumla da karşı karşıyalar. Kızılhaç devamlı tehdit altındadır, bu da var. Biz şu ana kadar 100 bin tonun üzerinde oraya gıda yardımı ulaştırmaya çalıştık ama yeterli değil. Buraya bu yardımların devamı şart ve bu konuyla ilgili olarak Almanya’nın gerek Kızılhaç’ı, bizim de Kızılay’ımızı devreye sokmak suretiyle buradaki bu soykırımı, açlıkla terbiye edilme olayını sona erdirmemiz lazım. Bu bizim insani görevimizdir ve ben inanıyorum ki Almanya, Türkiye ve bölge ülkeleri bu konuda üzerimize düşen görevi yapmak suretiyle buradaki katliama son vermemiz gerekecektir" açıklamasını yaptı.

Hamas’la ilgili atılması gereken adımları Türkiye’nin bugüne kadar hep attığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek Dışişleri Bakanım, gerek Savunma Bakanım, gerek istihbarat sürekli çalışıyoruz ki burada herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim diye. El ele vermeye hazırız ve şu anda da bu konuda ilgili bakanlarım bu talimatları almışlardır ve bu talimatla muhataplarıyla çalışmaya devam ediyorlar ve edeceklerdir. Nasıl ki Rusya-Ukrayna arasındaki savaş bitsin diyoruz, aynı şekilde de İsrail-Gazze arasında da bu savaşın bitmesinden yanayız. Ben inanıyorum ki Türkiye-Almanya bu iş için el ele verebilecek iki önemli ülkedir."