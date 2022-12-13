Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Görüşme, Bahçeli’nin Beytepe Mahallesi Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evi Devletbey Konağı’nda gerçekleşti. Bahçeli, Erdoğan’ı evinin giriş kapısında karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan ve Bahçeli, ziyaretin hem başlangıcında hem de sonunda basın mensuplarına el salladı. MHP Lideri Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan’ı aracına kadar uğurladı. Erdoğan, görüşme sonrasında Türkmenistan’da gerçekleşecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’na hareket etti.

Önceki görüşme bir ay önce oldu

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki son ikili görüşme 9 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşip, 1 saat sürmüştü. Erdoğan’ın Bahçeli’yi evinde son ziyareti ise 5 Ekim tarihinde gerçekleşmiş ve o görüşme de 1 saat sürmüştü.