Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Miraç Kandili dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Miraç Kandili dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.